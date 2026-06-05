Στα Χανιά ο πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με λίμνες

Στο πλαίσιο ένταξης της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης (ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ) ως Συνδεδεμένο Μέλος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, ο Πρόεδρος του Δικτύου, κ. Ανδρέας Στεργίου, επισκέφθηκε τον Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΥΗΣ) και τη Λίμνη Αγυιάς σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας συνεργασίας του Δικτύου με την ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε. και το ΜΥΗΣ Αγυιάς.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «κατά την επίσκεψή του, ο κ. Στεργίου ξεναγήθηκε στους χώρους του Σταθμού κι ενημερώθηκε από την Διευθύντρια της ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε., κα. Πετραντωνάκη, για το έργο που υλοποιείται στη Λίμνη Αγυιάς και στον ιστορικό υδροηλεκτρικό σταθμό, ένα ενιαίο τεχνικό και περιβαλλοντικό σύνολο που συνέβαλε καθοριστικά στη διαχείριση των υδάτων της περιοχής και στον ηλεκτροφωτισμό της πόλης των Χανίων.

Ο κ. Στεργίου εξέφρασε τον θαυμασμό του για τη δουλειά που πραγματοποιείται στην Αγυιά, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ξεχωριστό παράδειγμα σύνδεσης φυσικού περιβάλλοντος, ενεργειακής κληρονομιάς και βιώσιμης ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε μία εποχή με μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις, μεταξύ άλλων και σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Παράλληλα, ο κ. Στεργίου επανέλαβε τη δέσμευση του Δικτύου να στηρίξει ενεργά την προσπάθεια που ξεκινά και να συμβάλλει στην ευρύτερη ενίσχυση της συμμετοχής της ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε. ως νέου μέλους του Δικτύου.

Η ένταξη του ΜΥΗΣ Αγυιάς και της ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε. στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με στόχο την ανάδειξη της Λίμνης Αγυιάς ως πρότυπου χώρου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται κοινές δράσεις που αφορούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την προώθηση της πράσινης ενέργειας, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και πολιτιστικών διαδρομών, καθώς και τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Διευθύντρια της ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε., κα. Πετραντωνάκη, ευχαρίστησε θερμά τον κ. Στεργίου για την επίσκεψη και την εμπιστοσύνη που έδειξε από την πρώτη στιγμή στην προσπάθεια που εξελίσσεται στην Αγυιά, επισημαίνοντας ότι η αναγνώριση από το Δίκτυο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ισχυρό κίνητρο για τη συνέχιση του έργου της εταιρείας.

Οι δύο πλευρές έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό κοινών πρωτοβουλιών για τον προσεχή Σεπτέμβριο, με στόχο την υλοποίηση δράσεων με ουσιαστικό αποτύπωμα για το περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής»