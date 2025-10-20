Στα Χανιά ο Πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα

Τον Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, Αrif Mammadov υποδέχθηκε σήμερα Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης.

Όπως ανακοινώθηκε «κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία παρευρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων, Γιώργος Φραγκιαδάκης συζητήθηκαν θέματα, που αφορούν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τις δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού.

Ο Δήμαρχος Χανίων καλωσόρισε τον Πρέσβη, υπογραμμίζοντας τη σημασία των διεθνών επαφών για την προώθηση της εξωστρέφειας του Δήμου και την ενδυνάμωση των σχέσεων με φιλικές χώρες. Παράλληλα, εξέφρασε τη βούληση της Δημοτικής Αρχής για περαιτέρω ανάπτυξη συνεργειών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Από την πλευρά του, ο Αζέρος Πρέσβης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για τη θερμή υποδοχή και τόνισε την πρόθεση της χώρας του για ανάληψη πρωτοβουλιών κοινού ενδιαφέροντος, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών φιλίας και συνεργασίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό και φιλικό κλίμα και ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων».

Εξάλλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής υποδέχθηκε σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 το πρωί, τον Πρέσβη της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν κ. Arif Mammadov, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στη χώρα μας πριν από δύο χρόνια, έχοντας έκτοτε εργαστεί άοκνα από κοινού με Έλληνες αξιωματούχους για την ανάπτυξη πεδίων συνεργασίας, καθώς και ισχυρών σχέσεων μεταξύ των δυο λαών μας, αξιοποιώντας τα πολλά κοινά πολιτιστικά και ιστορικά σημεία αναφοράς.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «αρχικά συζητήθηκαν ζητήματα ενέργειας, λόγω εφοδιασμού της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν. Τονίστηκε ότι το 18 % των ελληνικών αναγκών σε φυσικό αέριο προέχονται από εκεί, ενώ σημαντικές ποσότητες αζερικού αερίου μέσω Ελλάδος, μεταφέρονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες καθιστώντας τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο.

Το πεδίο της ενέργειας είναι ένα πεδίο συνεργασίας και σύνδεσης μεταξύ των λαών γενικότερα, δήλωσε ο Πρέσβης, όπως και πεδίο επέκτασης των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας του, αλλά όχι μόνο. Περαιτέρω σχέσεις συνεργασίας ευελπιστεί να δημιουργηθούν και στους τομείς της γεωργίας, της παιδείας, και του πολιτισμού. Ο Πρέσβης τόνισε σχετικά ότι πολλά στοιχεία του πολιτισμού μας καθρεπτίζονται στον πολιτισμό της χώρας του, όπου η Ελλάδα έχει σημαντική θέση, και αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε δύο πανεπιστημιακές έδρες όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης από την πλευρά εξήρε αυτήν την εξωστρέφεια του Αζερμπαϊτζάν και τον προσανατολισμό του προς τη Δύση τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς και τις σημαντικές συνεργασίες του με διάφορες χώρες όπως και με την Ελλάδα σε κομβικούς τομείς, με στόχο την ενίσχυση της φιλίας μεταξύ των λαών, της ασφάλειας και της σταθερότητας. Αναφέρθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας στον τομέα του πολιτισμού, γεγονός το οποίο θα κάνει ευρύτερα γνωστό το Αζερμπαϊτζάν στη χώρα μας ως τουριστικό προορισμό, αλλά και το αντίστροφο, Αζέροι να επισκεφθούν την Ελλάδα και την Κρήτη.

Με το πέρας της συζήτησης, ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Πρέσβης αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα»