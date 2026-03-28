Τα Χανιά υποδέχτηκαν τον Μητροπολίτη Τίτο – Με λαμπρότητα η ενθρόνισή του

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με πάνδημη συμμετοχή κλήρου και λαού τα Χανιά υποδέχτηκαν τον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Ο Σεβασμιώτατος έφτασε λίγο μετά τις 12.15 στην οδό Χάληδων συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιος και τους Μητροπολίτες της Κρήτης για να ακολουθήσει η ενθρόνιση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου.

Με λαμπρότητα έγινε η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη. Η τελετή της ενθρόνισης ξεκίνησε λίγο μετά τις 12.20 το μεσημέρι με τους πιστούς να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και να φωνάζουν: «Αξιος!».

Τη συνοδική εγκύκλιο καταστάσεως της ενθρόνισης ανέγνωσε ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, Νήφων Βασιλάκης.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται για τον νέο Μητροπολίτη: «Έχων το δικαίωμα του ευλογείν και αγιάζειν Πάντας τους Χριστιανούς».Την Ευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, μετέφερε εκ μέρους του, ο Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος

Στην ομιλία του ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος χαρακτήρισε την τελετή ως Πάσχα προ του Πάσχα.

Εκ μέρους της Κυβέρνησης βρέθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ενώ το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασυλου Σέβη Βολουδάκη, η βουλευτής Χανίων, Ντόρα Μπακογιάννη, ο βουλευτής Χανίων της ΝΔ Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερης ο Δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδηρακης, ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, κ.α.

Η υποδοχή ξεκίνησε από τις 11 το πρωί στον Αποκόρωνα.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

