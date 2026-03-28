Τα Χανιά υποδέχτηκαν τον Μητροπολίτη Τίτο – Με λαμπρότητα η ενθρόνισή του

Με πάνδημη συμμετοχή κλήρου και λαού τα Χανιά υποδέχτηκαν τον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Ο Σεβασμιώτατος έφτασε λίγο μετά τις 12.15 στην οδό Χάληδων συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιος και τους Μητροπολίτες της Κρήτης για να ακολουθήσει η ενθρόνιση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου.

Με λαμπρότητα έγινε η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη. Η τελετή της ενθρόνισης ξεκίνησε λίγο μετά τις 12.20 το μεσημέρι με τους πιστούς να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και να φωνάζουν: «Αξιος!».

Τη συνοδική εγκύκλιο καταστάσεως της ενθρόνισης ανέγνωσε ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, Νήφων Βασιλάκης.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται για τον νέο Μητροπολίτη: «Έχων το δικαίωμα του ευλογείν και αγιάζειν Πάντας τους Χριστιανούς».

Στην ομιλία του ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος χαρακτήρισε την τελετή ως Πάσχα προ του Πάσχα.

Εκ μέρους της Κυβέρνησης βρέθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ενώ το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασυλου Σέβη Βολουδάκη, η βουλευτής Χανίων, Ντόρα Μπακογιάννη, ο βουλευτής Χανίων της ΝΔ Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερης ο Δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδηρακης, ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, κ.α.

Η υποδοχή ξεκίνησε από τις 11 το πρωί στον Αποκόρωνα.