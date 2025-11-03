Στα Χανιά ο Μικ Τζάγκερ! Ξεναγήθηκε στον Λόφο Καστέλι

Μια θρυλική μορφή της ροκ, ο frontman των Rolling Stones Μικ Τζάγκερ βρίσκεται στα Χανιά, δείχνοντας μάλιστα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αρχαιότητες της πόλης μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες των «Χανιώτικων νέων», ο Μικ Τζάγκερ ξεναγήθηκε την Κυριακή στις ανασκαφές στον λόφο Καστέλι από τη Μαρία Βλαζάκη, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από τα ευρήματα.

Παράλληλα αποδείχθηκε βαθύς γνώστης και λάτρης των αρχαιοτήτων, αφού γνώριζε πάρα πολλά πράγματα τόσο για τον μινωϊκό όσο και για το μυκηναϊκό πολιτισμό. Μάλιστα σχολίασε την πρόσφατη ένταξη των μινωϊκών ανακτόρων στον κατάλογο της Unesco, ενώ φάνηκε να έχει ασχοληθεί αρκετά με τη γραμμική Α’ και Β’ .

Πέρα από τον λόφο Καστέλι, ξεναγήθηκε και σε συγκεκριμένα σημεία της παλιάς πόλης, από την Ομότιμη Καθηγήτραι Βυζαντινής Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μαρία Βασιλάκη.

Αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις για τη σεμνότητα και απλότητά του, ο Μιγκ Τζάγκερ έλαβε με χαρά το συμβολικό δώρο της Μαρίας Βλαζάκη, ένα λεύκωμα με 21 θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσα στην πόλη των Χανίων, μια έκδοση που είχε επιμεληθεί η ίδια η κα. Βλαζάκη.

Ο θρυλικός ρόκερ αναμένεται να αποχωρήσει σήμερα από τα Χανιά, ζητώντας από όλους να σεβαστούν την ιδιωτική του επίσκεψη και να μην τραβήξουν φωτογραφίες από την παρουσία του στην πόλη μας.

KAI ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Εξάλλου, ο διάσημος μουσικός βρέθηκε και στο Ρέθυμνο όπου σύμφωνα με το Goodnet περιηγήθηκε στις βασιλικές, την Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας και στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας, όπου έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα εκθέματα και την ιστορία του τόπου. Όπως αναφέρουν οι άνθρωποι του μουσείου, «έμεινε ενθουσιασμένος, πήρε όλα τα βιβλία και τους καταλόγους της Ελεύθερνας, της φετινής έκθεσης “Αρχαϊκές Ελίτ, Πολεμιστές και Πριγκίπισσες”, αλλά και της περσινής για τον Πικάσο».

Μετά την επίσκεψή του, ο Τζάγκερ γευμάτισε σε ταβέρνα του χωριού, όπου απόλαυσε κρητικά εδέσματα μαζί με τους φίλους του, «ταξιδεύοντας», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, «στον χρόνο και τον πολιτισμό μας».

Ο Μικ Τζάγκερ ξεναγήθηκε από την Μαρινελα Μαμαλακη και τον Παναγιώτη Κολοβό, ενώ είχε και μια διαδικτυακή «συνάντηση» με τον καθηγητή Νίκο Σταμπολιδη που βρισκόταν στο Μουσείο της Ακρόπολης, προκειμένου να είναι παρών – σε live streaming – με το νέο φαραωνικό μουσείο στο Κάιρο, σε μια σύνδεση «επαφής του αιγυπτιακού και του ελληνικού πολιτισμού»!