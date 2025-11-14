Στα Χανιά ο Διοικητής του Πρώτου Τομέα του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού

Τον Διοικητή του Πρώτου Τομέα του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού και επικεφαλής της ναυτικής επιχείρησης «Mediterraneo Sicuro», Υποναυάρχο Massimo Bonu, υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο Υποναύαρχος συνοδευόταν από τον Πλοίαρχο της φρεγάτας ITS Carabiniere, Marco Rossacco, καθώς και τον Ανώτερο Αξιωματικό LJG Maurizio Dell’Aquila ενώ από πλευρά του Δήμου Χανίων παρόντες στην συνάντηση ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων, Γιώργος Φραγκιαδάκης και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Υποναύαρχος ανέλυσε το πλαίσιο και τους βασικούς στόχους της επιχείρησης “Mediterraneo Sicuro”, η οποία εστιάζει στην επιτήρηση της Μεσογείου, τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας, την παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και την καταπολέμηση παράνομων δραστηριοτήτων.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χανίων ενημέρωσε την ιταλική αντιπροσωπεία για την ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών και παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος Χανίων διαχειρίζεται τις σχετικές προκλήσεις σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Ο Δήμαρχος ευχήθηκε στην αποστολή καλή συνέχεια στο έργο της ενώ η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την καθιερωμένη ανταλλαγή αναμνηστικών»