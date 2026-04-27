Στα Χανιά η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
» Στο πλαίσιο εκδήλωσης για γονείς και παιδιά

Ανοιχτή εκδήλωση για την πρώιμη παιδική παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά την Τετάρτη 29 Απριλίου, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη σημασία της έγκαιρης στήριξης των παιδιών από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.
Η εκδήλωση, με τίτλο «Ξεκινάμε ΜΑΖΙ, από νωρίς», διοργανώνεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνο- χής και Οικογένειας και θα φιλοξενηθεί στην Πλατεία Τεμένους Κιουτσούκ Χασάν (Γυαλί Τζαμί), από τις 18:00 έως τις 20:00.
Απευθύνεται σε γονείς, οικογένειες και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται το πρόγραμμα «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο υποστήριξης που στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης των παιδιών και την έγκαιρη ανταπόκριση στις ανάγκες τους.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει χαιρετισμούς, βιωματικές και δημιουργικές δράσεις για παιδιά και γονείς, μουσική, καθώς και σημεία ενημέρωσης όπου ειδικοί θα απαντούν σε ερωτήματα του κοινού.
Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία της η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

