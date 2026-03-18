Στη δομή της Αγυιάς η πρέσβειρα της Αυστρίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το μεταναστευτικό βρίσκεται στο επίκεντρο των συναντήσεων που πραγματοποιεί στα Χανιά η πρέσβειρα της Αυστρίας στην Αθήνα κα Gerda Vogl, συνοδευόμενη από τους Ακολούθους Άμυνας και Ασφαλείας της Αυστριακής Πρεσβείας.

Η Πρέσβειρα επισκέφθηκε τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων  και όπως έγινε γνωστό έδειξε ενδιαφέρον για το ολοένα εντονότερο πρόβλημα της μετανάστευσης στην Κρήτη και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η περιοχή μας λόγω των ελλιπών υποδομών φιλοξενίας των μεταναστών.
Ο κ. Καλογερής δήλωσε ότι χρειάζονται πολιτικές συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα στις χώρες αναχώρησης, όπου με στοχευμένες επεμβάσεις θα μπορεί να ανθίσει η ελπίδα βελτίωσης των συνθηκών ζωής των ανθρώπων αυτών στον τόπο τους.
Συζητήθηκαν επίσης θέματα οικονομίας και καθημερινότητας σε Ελλάδα και Αυστρία, καθώς και θέματα σχετικά με την πράσινη ενέργεια, τη διαχείριση απορριμμάτων, την ανακύκλωση κλπ. που αφορούν στο περιβάλλον και την οικολογία.

Την Πρέσβειρα  υποδέχθηκε  στο γραφείο του και ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης.

Την Πρέσβειρα συνόδευσαν μέλη της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Ελλάδα, ενώ από πλευράς του Δήμου Χανίων παρούσα ήταν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Σημανδηράκης και η κα Vogl είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, όπως το μεταναστευτικό και η πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή, εστιάζοντας παράλληλα στις αλυσιδωτές επιπτώσεις που αυτά επιφέρουν τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως ανέφερε η κα Vogl, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής της στην Κρήτη, επισκέφθηκε νωρίτερα σήμερα την προσωρινή δομή φιλοξενίας στην Αγυιά, όπου ξεναγήθηκε στους χώρους και ενημερώθηκε για τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών, τη λειτουργία της δομής, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Από την πλευρά του, τόσο ο Δήμαρχος Χανίων όσο και η κα. Ζερβουδάκη αναφέρθηκαν στις ενέργειες που ανέλαβε ο Δήμος για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, υπογραμμίζοντας ότι βασική προτεραιότητα αποτελούσε από την πρώτη στιγμή η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών φιλοξενίας και η ανθρώπινη μεταχείριση των ανθρώπων που φτάνουν στα Χανιά.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, όπως η οικονομία, η υποστελέχωση των υπηρεσιών υγείας αλλά και ζητήματα καθημερινότητας, με την πρέσβειρα να δηλώνει ιδιαίτερα γοητευμένη από την Κρήτη και να εκφράζει το ενδιαφέρον της για τον πολιτισμό και τις προοπτικές ανάπτυξης του νησιού.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο κ. Σημανδηράκης προσέφερε στην Πρέσβειρα, ως αναμνηστικό, την έκδοση της έκθεσης «Η Ελλάδα μετά την Επανάσταση: Καλλιτεχνικοί θησαυροί από τη συλλογή Κρασάκη» στα γερμανικά.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

