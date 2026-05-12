Στα Χανιά η πρέσβειρα των ΗΠΑ: Επίσκεψη στη Σούδα και δείπνο με αυτοδιοικητικούς

Φωτ αρχείου.: Intime

Στα Χανιά βρίσκεται από τις 4 το μεσημέρι της Τρίτης όπου έφτασε με ιδιωτική πτήση στο διεθνές αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης», η Αμερικανίδα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η πρέσβειρα, κατά την πρώτη της επίσημη παρουσία στα Χανιά, επισκέφθηκε την αμερικανική βάση της Σούδας, ώστε να ενημερωθεί από τους επιτελικούς σχετικά με τη λειτουργία της και θέματα τα οποία συζήτησε με τον διοικητή και ανώτατους αξιωματικούς. Η βάση της Σούδας χαρακτηρίζεται ως μεγάλης σημασίας χώρος που αφορά την αμυντική συνεργασία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, επικαλούμενος το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρέσβειρα των ΗΠΑ διαμένει σε ξενοδοχείο των Χανίων, όπου και ξεκουράστηκε αμέσως μετά την ενημερωτική της επίσκεψη στη βάση της Σούδας.

Το βράδυ παρατέθηκε δείπνο προς τιμήν της, παρουσία της αυτοδιοικητικής και της περιφερειακής ηγεσίας, του περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, του δημάρχου Παναγιώτη Σημανδηράκη, του αντιπεριφερειάρχη Νικολάου Καλογερή, εκπροσώπων των αρχών, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

