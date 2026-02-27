Στα Χανιά η Παγκρήτια Συνάντηση Ομάδων Εργασίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού

Το Τμήμα Συνεργασίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, ανακοινώνει την ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά στις 28 Φεβρουαρίου – 01 Μαρτίου 2026 με αφορμή τον Εορτασμό της Ημέρας Σκέψης 2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το ιστορικής και πολιτιστικής σημαντικότητας νησί της Κρήτης και η πόλη των Χανίων επιλέχθηκε φέτος για την διοργάνωση της εκδήλωσης με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της συμμετοχής και της δράσης του Οδηγισμού στην τοπική κοινωνία.

Το Τμήμα Συνεργασίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού σε συνεργασία με τον Οδηγισμό της Περιφέρειας Κρήτης και την Ομάδα Συνεργασίας Χανίων εργάζεται με αφοσίωση για την επιτυχή διοργάνωση της συνάντησης, με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ενισχύσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι τοπικοί δημόσιοι κοινωνικοί φορείς και οι φορείς πολιτισμού είναι αρωγοί στο έργο της διοργάνωσης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων με την συμβολή της Αντιπεριφέρειας Χανίων και θα είναι μία σημαντική ευκαιρία για συνεργασία ενηλίκων μελών από όλη την Κρήτη, ανταλλαγή εμπειριών αλλά και σχεδιασμού δράσεων ανάπτυξης συλλογικότητας και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, πάντα ακολουθώντας και ενισχύοντας το πνεύμα του Οδηγισμού.

Ο Ελληνικός Οδηγισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη των παιδιών και των νέων ώστε να γίνονται άτομα υπεύθυνα, ελεύθερα και ικανά να διεκδικούν και να συμμετέχουν ως ενεργοί πολίτες. Οι κοινές αξίες όλων των Οδηγών είναι η συνεργασία, η δικαιοσύνη, ο σεβασμός στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Σε όλη την διαδρομή του, ο Ελληνικός Οδηγισμός, αλληλεπιδρά με την κοινωνία και προσπαθεί πάντα να είναι στην αιχμή της πρωτοπορίας»