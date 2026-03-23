Στα Χανιά για πρώτη φορά το 19ο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Υδάτων 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Κρήτη και η Ελλάδα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για το νερό καθώς στα Χανιά έρχεται για πρώτη φορά το 19ο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Υδάτων (International Water Association) πάνω σε θέματα κυκλικής διαχείρισης του νερού, πράσινων τεχνολογιών επεξεργασίας και λύσεων βασισμένων στη φύση.

Οπως ανακοινώθηκε από το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, τίτλος της σειράς αυτής συνεδρίων που πραγματοποιείται από το 1989 είναι “19th IWA International Conference on Wetland Systems for Water PollutionControl” και θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 13-17 Σεπτεμβρίου 2026 στο παλιό λιμάνι των Χανίων.

Η διοργάνωση γίνεται από το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, με Διευθυντή τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αλέξανδρο Στεφανάκη.

Ο κ. Στεφανάκης είναι εδώ και ένα έτος εκλεγμένος πρόεδρος της επιστημονικής ομάδας της IWA που ασχολείται με τα θέματα του συνεδρίου.
Το συνέδριο αποτελεί ένα παγκόσμιο φόρουμ και ένα από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά γεγονότα στον τομέα της διαχείρισης υδατικών πόρων και της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, με τη συμμετοχή περισσότερων από 400–500 συνέδρων από 50+ χώρες, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων ερευνητών, μηχανικών, εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, φορέων χάραξης πολιτικής και επαγγελματιών του κλάδου.

Το συνέδριο εστιάζει σε καινοτόμες και βιώσιμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και την ορθή διαχείριση των υδάτων, εστιάζοντας στις λύσεις βασισμένες στη φύση (nature-based solutions), όπως οι τεχνητοί υγροβιότοποι διαχείρισης υγρών αποβλήτων, τα συστήματα βιώσιμης διαχείρισης αστικής απορροής, οι πράσινες υποδομές στο αστικό περιβάλλον όπως πράσινες στέγες και δώματα, η φυτοεξυγίανση και άλλα συστήματα που προσφέρουν πολλαπλές οικοσυστημικές υπηρεσίες και συμβάλλουν παράλληλα στην προστασία των οικοσυστημάτων και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσω της επαναχρησιμοποίησης του νερού.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική αλλαγή και η αυξανόμενη ζήτηση νερού εντείνουν τις πιέσεις στους υδατικούς πόρους, το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας για την ανάπτυξη ανθεκτικών και βιώσιμων λύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η επιλογή των Χανίων ως τόπου διεξαγωγής υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας και της Μεσογείου ως περιοχών-κλειδιά για την ανάπτυξη και εφαρμογή βιώσιμων λύσεων διαχείρισης νερού, λόγω των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.
Παράλληλα με το επιστημονικό πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθούν θεματικά workshops, επισκέψεις πεδίου σε καινοτόμες εγκαταστάσεις και δράσεις δικτύωσης, ενισχύοντας τη σύνδεση της έρευνας με την πράξη.
Πληροφορίες & συμμετοχές:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου για πληροφορίες σχετικά με εγγραφές, υποβολή εργασιών και πρόγραμμα.
Οι υποβολές εργασιών και εγγραφές είναι ανοιχτές με προθεσμία υποβολής 31 Μαρτίου.
Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα χορηγικά πακέτα. Για σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Ιστοσελίδα συνεδρίου: https://icws2026.tuc.gr/
email επικοινωνίας: astefanakis@tuc.gr (Α. Στεφανάκης)

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

