Στα Χανιά από τη ΛΕΦΚΙ η Εύα Βουτσάκη

Η Λέσχη Φωτογραφίας και Κινηματογράφου Χανίων, στο πλαίσιο του 4ου Chania Photodays, φιλοξενεί την Εύα Βουτσάκη, την Πέμπτη 14/5/2026 στις 20.00, στην μικρή αίθουσα του Μίκης Θεοδωράκης.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία με θέμα ‘Αυτοβιογραφική αφήγηση και φωτογραφικό βιβλίο’ και παρουσίαση των βιβλίων ‘Ίχνη Εντός’ και ‘Η Ιστορία Ενός Ανθρώπου’.

Βιογραφικό

Η Εύα Βουτσάκη γεννήθηκε στα Χανιά το 1978 και είναι φωτογράφος και παιδαγωγός με έδρα το Μπράιτον της Αγγλίας.

Έχει δημιουργήσει τα δικά της σεμινάρια πάνω στην Υποκειμενική Φωτογραφία και την αυτοβιογραφική αφήγηση και τα παραδίδει διεθνώς. Το 2013 το Διεθνές Σχολείο Φωτογραφίας της Λετονίας την προσκάλεσε ως μια από τις 6 ειδικούς παγκοσμίως για να κάνει ένα σεμινάριο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος για τα Σύγχρονα Αυτοπορτρέτα. Η διδασκαλία της εμπεριέχει στοιχεία θεραπείας μέσω τέχνης. Η μυθολογία, η μνήμη, η φαντασία και το ασυνείδητο αποτελούν τη μαγιά της δημιουργικότητάς της.

Η δουλειά της Ιχνη Εντός έχει βραβευτεί διεθνώς το 2008 και 2009 στο PX3 Paris Photography Prize στην κατηγορία καλλιτεχνικής φωτογραφίας σπουδαστών. Επίσης έχει εκτεθεί ανάμεσα σε άλλα μέρη, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης MACRO της Ρώμης στο Rome Fotografia Festival, στις Arles στο φεστιβάλ Voies Off , στην Γκαλερύ ΒΟΜ της Σεούλ, στην γκαλερύ Μενιέρ και FOTO8 του Λονδίνου, στο Φωτογραφικό Κέντρο του Τόκυο, στο διεθνές φεστιβάλ του Leiden, στην Photoville της Νέας Υόρκης, κ.α.

Απο το 2008 δουλεύει με φωτογραφικά αρχεία απο το χωριό της στην Κρητη και το dummy που έφτιαξε επιλέχθηκε στο φεστιβαλ φωτογραφικού βιβλιου Kassel 2014. Μεταξύ άλλων εκτέθηκε Goethe Institute-Ankara, MIA Image Art Fair-Milan, PhotoIreland-Dublin, IED-Madrid, The Photobook Museum-Cologne, Fotogaleriet-Oslo, Le Bal-Paris, Fotoleggendo-Rome, Paraty Em Foco-Paraty, Madalena Workshops-Sao Paolo, FORMAT and Liverpool International Photography Festivals, Athens Photo Festival-Athens.

Το 2015 επιλέχθηκε για το Masterclass Επαγγελματικής πρακτικής που διοργάνωσε το πρακτορείο Magnum.

Απο το 2016 διδάσκει φωτογραφία στο πανεπιστήμιο του Sussex.

To 2020 αυτοέκδοσε το βιβλίο της Ιχνη Εντός με σχεδιασμό απο την Εμιλυ Macaulay και εισαγωγικό κείμενο από τη Vanessa Winship. Και τα 800 αντίτυπα είναι βιβλιοδεμένα στο χέρι από την Εύα.

Το επόμενο βιβλίο της Η Ιστορία Ενός Ανθρώπου είναι επίσης αυτοέκδοση και πραγματεύεται το διαγενεακό τραύμα, το μετατραυματικό άγχος και την αφήγηση ως μορφή θεραπείας.