menu
18.3 C
Chania
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Στα άκρα οι σχέσεις ΗΠΑ – Γαλλίας: Αυστηρά μέτρα κατά του πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Παρίσι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στα άκρα οδεύουν οι σχέσεις ΗΠΑ- Γαλλίας καθώς αποκλείστηκε από την πρόσβαση στην κυβέρνηση ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Παρίσι.

Οπως μετέδωσε τo Euronews, το Παρίσι απαγόρευσε την πρόσβαση του πρέσβη των ΗΠΑ στη Γαλλία, Τσαρλς Κούσνερ, στα μέλη της γαλλικής κυβέρνησης, καθώς δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη κλήση για να συζητηθούν τα σχόλια του Λευκού Οίκου σχετικά με τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Κουεντέν Ντεράνκ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε καλέσει για εξηγήσεις τον Κούσνερ, πατέρα του γαμπρού και συμβούλου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Παρίσι αναδημοσίευσε σχόλια της κυβέρνησης Τραμπ στην Ουάσινγκτον σχετικά με τον Ντεράνκ.

Ο 23χρονος Ντεράνκ πέθανε από τραύματα στο κεφάλι μετά από συγκρούσεις μεταξύ ακροαριστερών και ακροδεξιών ακτιβιστών στο περιθώριο εκδήλωσης στις 12 Φεβρουαρίου ευρωβουλευτή του αριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) στη Λυών.

“Υπό το φως αυτής της προφανούς αποτυχίας να κατανοήσει τις βασικές απαιτήσεις της αποστολής ενός πρέσβη και την τιμή να εκπροσωπεί κανείς τη χώρα του, ο υπουργός (Μπαρό) ζήτησε να μην του επιτρέπεται πλέον η άμεση πρόσβαση σε μέλη της γαλλικής κυβέρνησης”, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Ωστόσο, θα του επιτραπεί να συνεχίσει τα διπλωματικά του καθήκοντα και να έχει “ανταλλαγές” με αξιωματούχους, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του.

“Παραμένει, φυσικά, δυνατό για τον πρέσβη Σαρλ Κούσνερ να εκτελεί τα καθήκοντά του και να παρουσιάζεται στο Quai d’Orsay, ώστε να μπορέσουμε να διεξάγουμε τις διπλωματικές συζητήσεις που απαιτούνται για να εξομαλύνουμε την οξύτητα που αναπόφευκτα μπορεί να προκύψει σε μια φιλία 250 ετών”, ανέφερε.

Ο Κούσνερ είχε κληθεί για να δώσει εξηγήσεις για μια δήλωση του Γραφείου Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ανήρτησε στο Χ ότι “οι αναφορές, που επιβεβαιώνονται από τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών, ότι ο Κουεντέν Ντεράνκ σκοτώθηκε από αριστερούς ακτιβιστές, θα πρέπει να μας ανησυχούν όλους”.

Σύμφωνα με το Euronews, μια διπλωματική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο πρέσβης εκπροσωπήθηκε από στέλεχος της αμερικανικής πρεσβείας, επικαλούμενος προσωπικές δεσμεύσεις. Η αμερικανική πρεσβεία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για κάποια διευκρίνιση.

Η δολοφονία του Ντεράνκ ανέδειξε ένα κλίμα βαθιάς πολιτικής έντασης στη Γαλλία ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

“Απορρίπτουμε κάθε εργαλειοποίηση αυτής της τραγωδίας, που βύθισε στο πένθος μια γαλλική οικογένεια, για πολιτικούς σκοπούς”, δήλωσε ο Μπαρό το Σαββατοκύριακο. “Δεν έχουμε κανένα μάθημα να πάρουμε, ιδιαίτερα στο θέμα της βίας, από το διεθνές αντιδραστικό κίνημα”.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε στην ανάρτησή του ότι “ο βίαιος ριζοσπαστικός αριστερισμός βρίσκεται σε άνοδο και ο ρόλος του στο θάνατο του Ντεράνκ καταδεικνύει την απειλή που αποτελεί για τη δημόσια ασφάλεια. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και αναμένουμε να δούμε τους δράστες της βίας να οδηγούνται στη δικαιοσύνη”.

Ο Κούσνερ είχε ήδη αρνηθεί να εμφανιστεί σε μια συνάντηση για την οποία είχε κληθεί τον Αύγουστο με αφορμή επιστολή του προς τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στην οποία ισχυριζόταν ότι η χώρα δεν έκανε αρκετά για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Οι αξιωματούχοι του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας συναντήθηκαν αντ’ αυτού με εκπρόσωπο του πρεσβευτή των ΗΠΑ.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είχε σχολιάσει επίσης τον θάνατο του Ντεράνκ, προκαλώντας αντιπαράθεση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν που την παρακάλεσε να σταματήσει «να σχολιάζει όσα συμβαίνουν στους άλλους».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum