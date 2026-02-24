Στα άκρα οι σχέσεις ΗΠΑ – Γαλλίας: Αυστηρά μέτρα κατά του πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Παρίσι

Στα άκρα οδεύουν οι σχέσεις ΗΠΑ- Γαλλίας καθώς αποκλείστηκε από την πρόσβαση στην κυβέρνηση ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Παρίσι.

Οπως μετέδωσε τo Euronews, το Παρίσι απαγόρευσε την πρόσβαση του πρέσβη των ΗΠΑ στη Γαλλία, Τσαρλς Κούσνερ, στα μέλη της γαλλικής κυβέρνησης, καθώς δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη κλήση για να συζητηθούν τα σχόλια του Λευκού Οίκου σχετικά με τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Κουεντέν Ντεράνκ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε καλέσει για εξηγήσεις τον Κούσνερ, πατέρα του γαμπρού και συμβούλου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Παρίσι αναδημοσίευσε σχόλια της κυβέρνησης Τραμπ στην Ουάσινγκτον σχετικά με τον Ντεράνκ.

Ο 23χρονος Ντεράνκ πέθανε από τραύματα στο κεφάλι μετά από συγκρούσεις μεταξύ ακροαριστερών και ακροδεξιών ακτιβιστών στο περιθώριο εκδήλωσης στις 12 Φεβρουαρίου ευρωβουλευτή του αριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) στη Λυών.

“Υπό το φως αυτής της προφανούς αποτυχίας να κατανοήσει τις βασικές απαιτήσεις της αποστολής ενός πρέσβη και την τιμή να εκπροσωπεί κανείς τη χώρα του, ο υπουργός (Μπαρό) ζήτησε να μην του επιτρέπεται πλέον η άμεση πρόσβαση σε μέλη της γαλλικής κυβέρνησης”, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Ωστόσο, θα του επιτραπεί να συνεχίσει τα διπλωματικά του καθήκοντα και να έχει “ανταλλαγές” με αξιωματούχους, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του.

“Παραμένει, φυσικά, δυνατό για τον πρέσβη Σαρλ Κούσνερ να εκτελεί τα καθήκοντά του και να παρουσιάζεται στο Quai d’Orsay, ώστε να μπορέσουμε να διεξάγουμε τις διπλωματικές συζητήσεις που απαιτούνται για να εξομαλύνουμε την οξύτητα που αναπόφευκτα μπορεί να προκύψει σε μια φιλία 250 ετών”, ανέφερε.

Ο Κούσνερ είχε κληθεί για να δώσει εξηγήσεις για μια δήλωση του Γραφείου Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ανήρτησε στο Χ ότι “οι αναφορές, που επιβεβαιώνονται από τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών, ότι ο Κουεντέν Ντεράνκ σκοτώθηκε από αριστερούς ακτιβιστές, θα πρέπει να μας ανησυχούν όλους”.

Σύμφωνα με το Euronews, μια διπλωματική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο πρέσβης εκπροσωπήθηκε από στέλεχος της αμερικανικής πρεσβείας, επικαλούμενος προσωπικές δεσμεύσεις. Η αμερικανική πρεσβεία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για κάποια διευκρίνιση.

Η δολοφονία του Ντεράνκ ανέδειξε ένα κλίμα βαθιάς πολιτικής έντασης στη Γαλλία ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

“Απορρίπτουμε κάθε εργαλειοποίηση αυτής της τραγωδίας, που βύθισε στο πένθος μια γαλλική οικογένεια, για πολιτικούς σκοπούς”, δήλωσε ο Μπαρό το Σαββατοκύριακο. “Δεν έχουμε κανένα μάθημα να πάρουμε, ιδιαίτερα στο θέμα της βίας, από το διεθνές αντιδραστικό κίνημα”.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε στην ανάρτησή του ότι “ο βίαιος ριζοσπαστικός αριστερισμός βρίσκεται σε άνοδο και ο ρόλος του στο θάνατο του Ντεράνκ καταδεικνύει την απειλή που αποτελεί για τη δημόσια ασφάλεια. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και αναμένουμε να δούμε τους δράστες της βίας να οδηγούνται στη δικαιοσύνη”.

Ο Κούσνερ είχε ήδη αρνηθεί να εμφανιστεί σε μια συνάντηση για την οποία είχε κληθεί τον Αύγουστο με αφορμή επιστολή του προς τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στην οποία ισχυριζόταν ότι η χώρα δεν έκανε αρκετά για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Οι αξιωματούχοι του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας συναντήθηκαν αντ’ αυτού με εκπρόσωπο του πρεσβευτή των ΗΠΑ.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είχε σχολιάσει επίσης τον θάνατο του Ντεράνκ, προκαλώντας αντιπαράθεση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν που την παρακάλεσε να σταματήσει «να σχολιάζει όσα συμβαίνουν στους άλλους».