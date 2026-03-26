Στα 82 της στην Α’ Λυκείου: Η Σοφία Ρωμνάκη από τη Ρόδο δίνει το δικό της μάθημα ζωής

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες οι εικόνες από την παρέλαση στη Ρόδο, όπου ξεχώρισε η παρουσία της 82χρονης Σοφίας Ρωμνάκη, μαθήτριας του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου του νησιού.

Η ίδια μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ για την απόφασή της να επιστρέψει στην εκπαίδευση, εξηγώντας ότι είχε διακόψει το σχολείο στη Δευτέρα Γυμνασίου, προκειμένου να εργαστεί και να βοηθήσει την οικογένειά της.

Όπως ανέφερε, χρόνια αργότερα και μετά την απώλεια του συζύγου της, τα παιδιά της την ενθάρρυναν να επιστρέψει στα θρανία. Αρχικά φοίτησε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, όπου ολοκλήρωσε το Γυμνάσιο, και στη συνέχεια εγγράφηκε στο Λύκειο.

Σήμερα φοιτά στην Α’ Λυκείου, παρακολουθώντας κανονικά τα μαθήματα, ενώ, όπως σημείωσε, αντιμετωπίζει δυσκολίες σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα, όπως η άλγεβρα και το γραμμικό σχέδιο.

Παράλληλα, διατηρεί ενεργή καθημερινότητα, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες όπως η χορωδία, το ΚΑΠΗ και πολιτιστικοί σύλλογοι, ενώ στο σχολείο παρακολουθεί και μαθήματα χρήσης υπολογιστών.

«Με βοηθά να μην μένω στο σπίτι και να μην μελαγχολώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Σοφία Ρωμνάκη είναι μητέρα δύο παιδιών και γιαγιά έξι εγγονιών, ενώ δηλώνει ότι στόχος της είναι να ολοκληρώσει τη φοίτησή της στο Λύκειο.