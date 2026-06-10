Στα 36 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 10ετές ομόλογο

Υψηλή ζήτηση εκδηλώθηκε στην επανέκδοση του υφιστάμενου 10ετές ομόλογου λήξης Ιουνίου 2036, με τις προσφορές να ανέρχονται στα 36 δισ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ στο Χρηματιστήριο, με το Ελληνικό Δημόσιο να αντλεί 3 δισ. ευρώ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου, δεν αποσκοπεί τόσο στην άντληση πρόσθετης ρευστότητας, όσο στην η ενίσχυση της καμπύλης των ελληνικών τίτλων και στην τόνωση της δευτερογενούς αγοράς.

Σε κάθε περίπτωση, παρόλο που οι αγορές ομολόγων στην ευρωζώνη κινούνται υπό την πίεση που δημιουργεί η διαφαινόμενη πρόθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να προχωρήσει την Πέμπτη 11 Ιουνίου σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 0,25%, η ελληνική αγορά εμφανίζει ανθεκτικότητα. Είναι ενδεικτικό ότι η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου στη δευτερογενή αγορά κυμαίνεται στο 3,77%, και είναι μόλις 0,78% υψηλότερη από αυτήν (3,07%) του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου.

Πάντως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Eurostat το κόστος εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρωζώνη.

Συγκεκριμένα το κόστος εξυπηρέτησης υποχώρησε οριακά το 2025 στο 2,18% από 2,27% το 2024, εξέλιξη που αντανακλά τη μεγάλη διάρκεια και την ιδιαίτερη δομή του ελληνικού χρέους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους το κόστος εξυπηρέτησης του Δημόσιου Χρέους (Γενικής Κυβέρνησης) στο τέλος Μαρτίου 2026 ήταν 1,38% σε ταμειακή βάση συμπεριλαμβανομένων των swaps και 1,84% περιλαμβανομένων των swaps πλέον αναβαλλόμενων τόκων των δανείων του EFSF.