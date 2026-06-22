menu
29 C
Chania
Δευτέρα, 22 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Στ. Αρναουτάκης: «Στο επίκεντρο το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τη στρατηγική σημασία του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030 για την τοπική αυτοδιοίκηση ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά την έναρξη των εργασιών της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση « Περιφέρεια Κρήτης φιλοξενεί στο Ηράκλειο, το διήμερο 22 και 23 Ιουνίου 2026, τη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τη θέσπιση του νέου πλαισίου του ΕΠΑ της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2026-2030. Οι εργασίες ξεκίνησαν σήμερα το πρωί στην αίθουσα «Νεώριον» του ξενοδοχείου GDM Megaron. Την έναρξη της διήμερης συνάντησης κήρυξε με τον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα ως «οξυγόνο» για τις Περιφέρειες, ανακοινώνοντας πως η Περιφέρεια Κρήτης πρωτοπορεί σε επίπεδο χώρας, διαθέτοντας ήδη 2 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε Δήμο του νησιού. Τα κονδύλια αυτά προορίζονται για μικρά έργα υποδομής που δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, όπως παρεμβάσεις οδοποιίας, αναπλάσεις, μικρά έργα σε ύδρευση και αποχέτευση.

Οδική Ασφάλεια και Προϋπολογισμός

Βασική επιδίωξη παραμένει η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, με ποσό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ να διατίθεται από το νέο πρόγραμμα για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Κρήτης.
Το συνολικό πρόγραμμα της Περιφέρειας ανέρχεται στα 280 εκατομμύρια ευρώ, με τον στόχο απορρόφησης να ξεπερνά το 75% για τη διετία 2026-2027. Ο Σταύρος Αρναουτάκης υπενθύμισε ότι το προηγούμενο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ, ευχαριστώντας τα στελέχη των υπηρεσιών για την άριστη και μεθοδική τους δουλειά. Η περαιτέρω εξειδίκευση του ΕΠΑ 2026-2030 αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουλίου στην Αθήνα, παρουσία του Υπουργού Νίκου Παπαθανάση και της Γενικής Γραμματέως Κατερίνας Οικονόμου.
Το πρόγραμμα της συνάντησης στο Ηράκλειο ολοκληρώνεται αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, με το επίσημο κλείσιμο των εργασιών να προγραμματίζεται το μεσημέρι»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum