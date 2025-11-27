Σπουδαία τιμή για τον Καθηγητή Ζοπουνίδη

Τον τίτλο του Ιππότη του Ακαδημαϊκού Φοίνικα (Chevalier des Palmes académiques), μία από τις σημαντικότερες τιμητικές διακρίσεις της Γαλλικής Δημοκρατίας στον χώρο της εκπαίδευσης και της επιστήμης, θα απονείμει η Πρεσβεία της Γαλλίας στον καθηγητή Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, στις 17:30, στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο, στη συμβολή των οδών Αβέρωφ και Ζωγράφου.

Τη διάκριση θα απονείμει η πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Laurence Auer, η οποία και προσκαλεί τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με ελαφρύ κέρασμα.

Η απονομή του παράσημου των Palmes académiques αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς και του επιστημονικού έργου του κ. Ζοπουνίδη, τιμώντας την πολυετή συμβολή του στην ακαδημαϊκή κοινότητα.