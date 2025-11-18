Σπουδαία διάκριση για τον Ανδρέα Τεττέη – Τιμήθηκε από την FIFPro με το βραβείο Ακτιβισμού

Τι μήνας κι αυτός για τον Ανδρέα Τεττέη! Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου ο επιθετικός της Κηφισιάς πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική Ελλάδας και τρεις μέρες αργότερα (18/11) του απονεμήθηκε μια πολύ σημαντική διεθνής διάκριση. Η Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (FIFPro) του απένειμε τιμητική διάκριση με το βραβείο Ακτιβισμού για τη συνεισφορά του στην κοινωνική αφύπνιση γύρω από θέματα ρατσισμού και διακρίσεων.

Στη σχετική ενημέρωση η FIFPro υπογραμμίζει ότι ο Τεττέη είναι πρέσβης του ΠΣΑΠ κατά του ρατσισμού και σημειώνει επίσης τα εξής:

«Έχοντας αντιμετωπίσει ρατσιστική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Τεττέη προωθεί την ποικιλομορφία και την ένταξη, μιλώντας σε σχολεία, συνεργαζόμενος με ΜΚΟ και ευαισθητοποιώντας μέσω των ελληνικών μέσων ενημέρωσης ως μια ισχυρή φωνή κατά των διακρίσεων».

Ο Τεττέη δήλωσε: «Είναι σημαντικό να αναγνωρίζομαι από την FIFPRO με το Βραβείο Ακτιβισμού Παικτών, επειδή αποδεικνύει ότι το μήνυμά μου διαδίδεται. Η κατάκτηση του βραβείου θα βοηθήσει στην περαιτέρω ενίσχυσή του. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει περάσει πολλά στη ζωή του και οι εμπειρίες μου με ωθούν να μοιράζομαι τα μηνύματα και να υποστηρίζω τους σκοπούς που θα εμπνεύσουν πραγματική αλλαγή. Δεν θα σταματήσω ποτέ. Η αναγνώριση του έργου μας μας δίνει θάρρος. Λέω το έργο μας, επειδή δεν θα μπορούσα να φτάσω τόσο μακριά χωρίς τον ΠΣΑΠ, ο οποίος πραγματικά με άκουσε και μου έδωσε την πλατφόρμα για να δημιουργήσω την αλλαγή που ήθελα να δω. Η οικογένειά μου, οι φίλοι και οι συμπαίκτες μου, μερικοί από τους οποίους έχουν επίσης βιώσει ρατσισμό από πρώτο χέρι, με έχουν υποστηρίξει. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια».

Στην επίσημη ενημέρωσή της η ΠΑΕ Κηφισιά επισημαίνει: «Σύμβολο ανθεκτικότητας και ηθικής ηγεσίας, ο Ανδρέας Τεττέη τιμήθηκε με το Βραβείο Ακτιβισμού Ποδοσφαιριστών FIFPro 2025, αναγνωρίζοντας τη θαρραλέα στάση του κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων τόσο εντός του ελληνικού ποδοσφαίρου όσο και σε ολόκληρη την παγκόσμια αθλητική κοινότητα.

Μέσα από τη φωνή του, τις πράξεις του και την ακλόνητη δέσμευσή του στην ισότητα, ο Ανδρέας έχει εμπνεύσει μια ουσιαστική αλλαγή και έχει ανοίξει τον δρόμο προς ένα πιο συμπεριληπτικό μέλλον για κάθε αθλητή.

Η υπερηφάνειά μας μεγαλώνει με κάθε βήμα που κάνει. Είναι πολύ περισσότερο από ένας ποδοσφαιριστής – είναι ένα πρότυπο, ένας πρωταθλητής των ανθρώπινων αξιών και ένας φάρος ελπίδας για κάθε μικρό παιδί που αναζητά κάποιον να θαυμάζει.

Η ΠΑΕ Κηφισιά στέκεται περήφανα στο πλευρό σου – υπερήφανη για εσένα, τον αγώνα σου και την προσπάθεια που καταβάλλεις τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου!»