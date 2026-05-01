Σπασµένο ρείθρο, σίδερα που εξέχουν

«Γωνία Πλάτωνος και Σφακιανάκη, κοντά στα δικαστήρια. Το ρείθρο από το πεζοδρόµιο πάνω από το φρεάτιο έχει σπάσει, εξέχουν σίδερα επικίνδυνα για τους οδηγούς και τους πεζούς. Πρέπει να γίνει το “κακό” για να γίνει το αυτονόητο;» µας ανέφερε κάτοικος της περιοχής. Και πράγµατι έχει δίκιο, η κατάσταση έχει όπως την περιέγραψε. Μια παρέµβαση των συνεργείων του ∆ήµου Χανίων είναι επιβεβληµένη και στο συγκεκριµένο σηµείο.