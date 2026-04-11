«Spark-Down»: Ειδική δράση της ΕΛ.ΑΣ. για τα βεγγαλικά – Κατασχέσεις και συλλήψεις στη Σαλαμίνα

Στο πλαίσιο ειδικής δράσης για την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης διακίνησης, εμπορίας, κατασκευής και χρήσης – καύσης ειδών πυροτεχνίας με την ονομασία «Spark-Down» αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. προχώρησαν στον εντοπισμό και την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κροτίδων και φωτοβολίδων.

Οπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, αρχικά, μεσημβρινές ώρες της 10-4-2026, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. έκριναν ύποπτο όχημα με -3- επιβαίνοντες στο νησί της Σαλαμίνας και το κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο εντός του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -206- κροτίδες και -2- πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων μαζί με μεταλλικά καψύλλια, τα οποία μόλις είχαν αγοράσει οι -3- επιβαίνοντες και οι αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας.

Εκεί, μετά από προανάκριση, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δύο πωλητές των κροτίδων και άμεσα διενεργήθηκε έρευνα στην οικία τους όπου εντοπίστηκαν:

-1.159- κροτίδες,

-700- φωτοβολίδες,

-100- βεγγαλικά,

-5- πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων,

-11.800- μεταλλικά καψύλλια,

τα χρηματικά ποσά των -9.232- ευρώ και των -149.000- λεκ Αλβανίας και

καταγραφικό.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι δύο πωλητές, 69χρονος ημεδαπός και 70χρονη αλλοδαπή, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην παράνομη εμπορία και διάθεση κροτίδων και φωτοβολίδων στο νησί της Σαλαμίνας, τα οποία αποθήκευαν εντός της οικίας τους.

Μάλιστα, μέρος των κατασχεθέντων κροτίδων εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένο σε ψυγειοκαταψύκτη και σε κενή δεξαμενή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την Αττική, στο πλαίσιο στοχευμένων και συστηματικών παρεμβάσεων, με πρωταρχικό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την πρόληψη επικίνδυνων περιστατικών που ενδέχεται να απειλήσουν τη σωματική ακεραιότητα και την ασφάλεια των πολιτών.