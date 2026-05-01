Σπαραγμός στην κηδεία του 13χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η νεκρώσιμη ακολουθία και η κηδεία του 13χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με πατίνι με ηλεκτρικό στα Μακρίσια του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων στην Ηλεία.

Στη νεκρώσιμη ακολουθία παρέστησαν δεκάδες πολίτες, μεταξύ αυτών φίλοι και συμμαθητές του 13χρονου, πολλοί εκ των οποίων τον αποχαιρέτησαν κρατώντας λευκά μπαλόνια.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30μ.μ. της Τετάρτης (29/4) στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Ο 13χρονος κατέβαινε τον δρόμο με έναν φίλο του με ηλεκτρικό πατίνι. Το ένα παιδάκι πρόλαβε να αποφύγει το αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη πλευρά, ωστόσο ο 13χρονος προσπάθησε να αποφύγει ένα σταθμευμένο όχημα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 53χρονος. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.