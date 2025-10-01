menu
21.4 C
Chania
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Σπάνιες παθήσεις επηρεάζουν χιλιάδες οικογένειες – Συνέδριο στην Κρήτη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σπανια νοσήματα επηρεάζουν χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση με αφορμή το 2ο Περιφερειακό Συνέδριο Σπανίων Παθήσεων, στις 11 Οκτωβρίου 2025, στην Πειραματική Σκηνή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Το συνέδριο διοργανώνουν η Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος (Ε.Σ.Α.Ε.) και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάκαμψης Κρήτης.
Το Συνέδριο, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του  Δήμου Ηρακλείου, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και της Επιστημονικής Εταιρείας Σπανίων Παθήσεων και Ορφανών Φαρμάκων (Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ.), φιλοδοξεί στην ενημέρωση των Επαγγελματιών Υγείας και του κοινού γύρω από τις Σπάνιες Παθήσεις.

Η σημασία του Συνεδρίου

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «Τα Σπάνια Νοσήματα αφορούν περίπου το 3,5 % έως 5,9 % του πληθυσμού, επηρεάζοντας χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα. Παρά την πρόοδο στη διάγνωση και στην ανάπτυξη ορφανών φαρμάκων, οι ασθενείς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαγνωστική καθυστέρηση, ελλείψεις στην πρόσβαση σε θεραπείες, και αποσπασματική φροντίδα».

Οι οργανωτές τονίζουν ότι «το Συνέδριο έρχεται να αναδείξει αυτά τα ζητήματα σε περιφερειακό επίπεδο, δίνοντας βήμα σε Επιστήμονες, Επαγγελματίες Υγείας, Φορείς της Πολιτείας και Εκπροσώπους Ασθενών, ώστε να συνδιαμορφώσουν πρακτικές λύσεις. Παράλληλα, στοχεύει στον συντονισμό της διάγνωσης, της θεραπείας και της υποστήριξης των Σπάνιων Ασθενών, στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ Κλινικών Ιατρών, Ερευνητών και Ασθενών, καθώς και στην προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας στον τομέα των Σπανίων Παθήσεων, αναδεικνύοντας την Κρήτη ως κόμβο υγείας, ικανό να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών των Σπάνιων Ασθενών σε ολόκληρη τη Νότια Ελλάδα».

Οι Θεματικές Ενότητες του συνεδρίου είναι:
• Σπάνιες Παθήσεις: Από τη Γενετική Διάγνωση στην Έρευνα
• Σπάνια Παιδιατρικά Νοσήματα
• Σπάνια Νοσήματα Ενηλίκων
• Ισοτιμία στην Πρόσβαση: Από την Ολιστική Αντιμετώπιση στη Συνδιαχείριση.

«Με στόχο να αποτελέσει γέφυρα γνώσης, εμπειρίας και συνεργασίας, το Συνέδριο προσβλέπει στη βελτίωση της καθημερινότητας των Σπάνιων Ασθενών και των οικογενειών τους. Ειδικότερα, είναι μια πρωτοβουλία με δυναμικό χαρακτήρα, που ενώνει την Επιστήμη, την Κοινωνία και την Πολιτεία, προτάσσοντας την ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση στη διάγνωση, στη θεραπεία και στην κοινωνική φροντίδα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το Συνέδριο θα μεταδοθεί διαδικτυακά σε παράλληλη σύνδεση. Η παρακολούθηση προϋποθέτει προηγούμενη εγγραφή.

ΕΓΓΡΑΦΗ: https://forms.gle/VR4CY5KMytt1cz7Q7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: https://rarediseasesgreece.gr/2-perifereiako-synedrio-sp/».

 

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum