Σπάνιες εκδόσεις στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων – Χάρτινα κειμήλια με ιστορία αιώνων

Τετάρτη πρωί. Η βιβλιοθηκονόµος Αρετή Καρβέλη µας περιµένει στον χώρο µε τις πολύτιµες, σπάνιες εκδόσεις που φιλοξενεί η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων. Στο τραπέζι µπροστά της βρίσκονται έξι – εφτά τόµοι µε ξεχωριστή σηµασία. Στα βιβλιοστάσια γύρω µας διακρίνονται οι «ράχες» εκατοντάδων παλαιών βιβλίων που ταξιδεύουν τον επισκέπτη πίσω στον χρόνο. Η ξενάγηση που ζητήσαµε στα «χάρτινα κειµήλια» της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, ξεκινάει. Με αφετηρία το 1513!

ΒΙΒΛΙΑ – ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ

«Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων έχει στη συλλογή της αρκετά παλαίτυπα και παλαιά βιβλία», σηµειώνει η κα Καρβέλη και εξηγεί πως «παλαίτυπα βιβλία θεωρούνται οι εκδόσεις από το 1500-1599, δηλαδή εκδόσεις του 16ου αιώνα».

Παίρνει στα χέρια της ένα πολυσέλιδο τόµο: «Το παλαιότερο βιβλίο που υπάρχει στη συλλογή της βιβλιοθήκης είναι του 1513 µε τίτλο: “Άπαντα του Πλάτωνος = Omnia Platonis Opera”. Είναι η πρώτη πανοµοιοτυπική έκδοση πρωτοτύπου, δηλαδή πιστή αναπαραγωγή του πρωτότυπου χειρογράφου η οποία διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά του, και δηµιουργήθηκε στη Βενετία το 1513, στο τυπογραφείο του Aldus Manutius, ενώ επιµελητής του έργου ήταν ο σπουδαίος Κρητικός λόγιος Μάρκος Μουσούρος».

Η κα Καρβέλη αρχίζει να ξεφυλλίζει τον τόµο. Μας δείχνει το ξυλόγραφο τυπογραφικό σήµα του Aldus Manutius που βρίσκεται στην αρχή και στο τέλος του βιβλίου και υπογραµµίζει το εξαιρετικής ποιότητας χειροποίητο χαρτί από το οποίο είναι φτιαγµένες οι σελίδες.

Το βιβλίο µοιάζει κυριολεκτικά µε έργο τέχνης. Είναι δερµατόδετο περαστό µε χρυσοτυπία και στο εξώφυλλο έχει χρυσότυπο κόσµηµα µε εγχάρακτο το σήµα ιδιοκτησίας, δηλαδή το σήµα του ευγενή στον οποίο ανήκε το βιβλίο εκείνη περίοδο.

Η «ράχη» του βιβλίου έχει εξογκωµένα νεύρα µε χρυσότυπη αποτύπωση του τίτλου και του εκδότη καθώς και διακόσµηση, φύλλο χρυσού στολίζει τις άκρες των σελίδων, ενώ στο εσωτερικό του µπροστινού εξωφύλλου περιέχει ετικέτα ιδιοκτησίας του οίκου Elton Hall της Αγγλίας. «Η συγκεκριµένη έκδοση θεωρείται από τις σηµαντικότερες εκδόσεις του Aldus Manutius και αποτελεί ορόσηµο για τον ευρωπαϊκό ανθρωπισµό», σηµειώνει η συνοµιλήτριά µας.

Η κα Καρβέλη αφήνει στην άκρη τον Πλάτωνα για να πιάσει έναν ακόµα τόµο µε µεγάλη ιστορία που αφορά τον Αριστοτέλη.

Πρόκειται για το βιβλίο «Ευστρατίου και άλλων τινών επισήµων υποµνήµατα εις τα δέκα των του Αριστοτέλους ηθικών νικοµαχειών βιβλία µετά του υποκειµένου» του Μητροπολίτη Νίκαιας Ευστρατίου.

«Αυτή η έκδοση του 1536 από τον Paulus Manutius (γιο του Aldus Manutius) τυπώθηκε στη Βενετία κι είναι ένα από τα πλέον εµβληµατικά παλαίτυπα της ελληνικής γραµµατείας. Φέρει το διάσηµο σήµα του εκδοτικού οίκου των Manutius, την Άγκυρα µε το ∆ελφίνι, το οποίο αποτελούσε εγγύηση κορυφαίας ποιότητας για την εποχή εκείνη. Περιλαµβάνει τα υποµνήµατα του Ευστρατίου Νικαίας, ενός από τους σηµαντικότερους Βυζαντινούς σχολιαστές του Αριστοτέλη. Το κείµενο είναι τυπωµένο στα αρχαία ελληνικά και η έκδοση αυτή υπήρξε το βασικό εργαλείο για τους µελετητές της Αναγέννησης που ήθελαν να εµβαθύνουν στην ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη µέσα από τη βυζαντινή µατιά», επισηµαίνει η κα Καρβέλη και προσθέτει πως η ελληνική τυπογραφία της Ιταλίας οφείλει πολλά στον Βενετό τυπογράφο Aldus Manutius, ο οποίος ως λόγιος και θαυµαστής του ελληνικού πνεύµατος τύπωσε και διέσωσε αριστουργήµατα της ελληνικής κλασικής φιλολογίας χρησιµοποιώντας αυθεντικά χειρόγραφα.

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

«Το διάβασµα που ήταν προνόµιο των λίγων εκείνη την εποχή, γιατί αποκτούσαν τα χειρόγραφα µέσω αντιγραφής, µε την τυπογραφία την Αναγέννηση έγινε προσιτό σε όλους. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη του πολιτισµού µας, µε τη διάδοση γνώσης και ιδεών», τονίζει η κα Καρβέλη και συµπληρώνει πως στην συλλογή της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων υπάρχουν 20 παλαίτυπα βιβλία τα περισσότερα εκ των οποίων είναι έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, όπως των Θουκυδίδη, Ευριπίδη, ∆ηµοσθένη, Ισοκράτη, Ηροδότου κ.ά.

Άλλο τυπογραφείο, την ίδια περίοδο, εφάµιλλο του τυπογραφείου του Manutius, θεωρείται το τυπογραφείο Estienne στη Γαλλία. «Υπήρξε η σηµαντικότερη δυναστεία λογίων τυπογράφων στη Γαλλία του 16ου αιώνα, προσφέροντας ανεκτίµητο έργο στη µελέτη της κλασικής φιλολογίας και της Βίβλου», εξηγεί η κα Καρβέλη καθώς πιάνει στα χέρια της µια πρωτότυπη έκδοση από τον εκδοτικό οίκο Estienne του 1565, µε τίτλο «Traicte de la conformite du language Francois avec le Grec».

«Σε αυτό το βιβλίο ο Henri Estienne ένας από τους σπουδαιότερους λόγιους – τυπογράφους της Αναγέννησης, επιχειρεί να αποδείξει τη στενή συγγένεια της γαλλικής γλώσσας µε την αρχαία ελληνική. Το συγκεκριµένο παλαίτυπο είναι εµβληµατικό για την ιστορία της γλωσσολογίας, καθώς εκδόθηκε σε µια εποχή που η γαλλική γλώσσα προσπαθούσε να αποκτήσει κύρος έναντι των λατινικών και των ιταλικών. Ο Estienne υποστήριζε ότι τα γαλλικά είναι η “πιο ελληνική” από όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες», αναφέρει η συνοµιλήτριά µας.

Στη σελίδα µε τον τίτλο διακρίνουµε το εγχάρακτο τυπογραφικό κόσµηµα το οποίο αποτελεί και το τυπογραφικό σήµα του εκδοτικού οίκου. Είναι δερµατόδετο περαστό µε χρυσοτυπία. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας του είναι το πιεστό χρυσότυπο κόσµηµα όπου έχει εγχαραχτεί το οικόσηµο του οίκου Borelli. Η ράχη του βιβλίου έχει εξογκωµένα νεύρα µε χρυσότυπη αποτύπωση του τίτλου καθώς και διακόσµηση. Φύλλο χρυσού στολίζει τις άκρες των σελίδων, ενώ το εξώφυλλο έχει ενσωµατωθεί µε το σώµα του τυπωµένου βιβλίου µε χρωµατιστή µαρµαρόκολλα. Στο εσωτερικό του εξωφύλλου είναι κολληµένη, πάνω στη µαρµαρόκολλα, µια χάρτινη ετικέτα µε το Ex-Libris. «Πρόκειται για µια τεχνική που άρχισε να εµφανίζεται στον µεσαίωνα, σε µια προσπάθεια των βιβλιόφιλων και συλλεκτών να προστατεύσουν τις συλλογές τους. Περιέχει επίσης σελιδοδείκτη, όπου και αυτός δηλώνει ιδιοκτησία», εξηγεί η κα Καρβέλη.

ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

Εκτός από τα ξεχωριστά παλαίτυπα βιβλία, τη συλλογή της βιβλιοθήκης εµπλουτίζουν αρκετά παλαιά βιβλία που εκδόθηκαν την περίοδο µεταξύ 1600 µε 1833.

Συγκεκριµένα, τα βιβλία – τεκµήρια του 17ου και 18ου αιώνα ανέρχονται σε 134, ενώ του 19ου αιώνα σε 1.198: «Εδώ υπάρχει µεγάλη ποικιλία στις θεµατικές κατηγορίες. Απ’ αυτά αξίζει να αναφέρουµε τη σειρά Βυζαντινών χρονογράφων “Ηistoriae Byzantinae”, συχνά αναφερόµενη ως “Corpus Byzantinae Historiae ή Paris Byzantine” του 1726-1733, που αποτελείται από 23 τόµους µεγάλου σχήµατος. Είναι ανατύπωση της περίφηµης βασιλικής έκδοσης του Λουδοβίκου Ι∆΄, εκδόθηκε στη Βενετία από τον εκδοτικό οίκο του Bartholomaeus Javarina κι είναι ένα από τα πιο επιβλητικά έργα της βυζαντινολογίας καθώς περιέχει µια τεράστια συλλογή κειµένων Βυζαντινών ιστορικών και χρονογράφων, όπως οι Ιωάννης Καντακουζηνός, Γεώργιος Κεδρηνός κ.ά.».

Ξεφυλλίζουµε έναν από τους τόµους. Τα κείµενα είναι δίστηλα, µε το πρωτότυπο ελληνικό κείµενο στη µία στήλη και τη λατινική µετάφραση στην άλλη, διευκολύνοντας τους λόγιους της εποχής. Το σχήµα της έκδοσης είναι µεγάλο σχήµα (folio), µε εντυπωσιακά τυπογραφικά κοσµήµατα, πρωτογράµµατα και χαλκογραφίες.

«Αποτελεί κλασικό παράδειγµα παλαιτύπου του 18ου αιώνα που κοσµούσε τις µεγάλες βιβλιοθήκες των µοναστηριών και των ευγενών της περιόδου», σχολιάζει η κα Καρβέλη.

Η βιβλιοδεσία είναι από χαρτόνι µε δερµάτινη επικάλυψη και η «ράχη» φέρει τον τίτλο του βιβλίου.

«ΑΡΩΜΑ» ΚΡΗΤΗΣ

Ξεχωριστή σηµασία στη συλλογή των σπάνιων και παλαιών εκδόσεων της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων κατέχουν τα βιβλία που αναφέρονται στην Κρήτη.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ένας χειρόγραφος κώδικας της Κρήτης του 1621 που µας δείχνει η κα Καρβέλη.

«Το “Descritione dell isola di Candia” του C. Cattaneo αποτελεί έναν σπάνιο χειρόγραφο κώδικα των αρχών του 17ου αιώνα και αναφέρεται σε περιγραφές µνηµείων, φρουρίων, οικισµών και χαρτών της Κρήτης. Είναι ένα τεκµήριο που µας µεταφέρει σηµαντικές πληροφορίες για τον τόπο µας την περίοδο της Ενετοκρατίας», επισηµαίνει.

Τα παλαίτυπα και παλαιά βιβλία της συλλογής τα απέκτησε η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων µέσα από δωρεές και αγορές. Ένας µεγάλος αριθµός από αυτά προέρχεται από τη µεγάλη δωρεά της βιβλιοθήκης της οικογένειας Βενιζέλου που έγινε το 1957 αλλά και από άλλες σηµαντικές δωρεές.

Επίσης, ορισµένα ξεχωριστά παλιά βιβλία, που αφορούν την Κρήτη, όπως η περιγραφή της νήσου Κρήτης του 1621 και οι τρεις τόµοι του περιηγητή Coronelli που αποτυπώνουν την Κρήτη στα τέλη του 17ου αιώνα, αποκτήθηκαν µέσω µιας σηµαντικής αγοράς που έκανε ο ∆ήµος Χανίων το 1972.

Να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι οι σπάνιες εκδόσεις της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους µε όλα τα µέτρα ασφαλείας για την προστασία αυτών.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

«Κάθε βιβλίο κουβαλάει τη δική του ιστορία. Πόσο µάλλον αυτά που έχουν ιστορία τόσων αιώνων. Αποτελούν ζωντανά τεκµήρια της εξέλιξης του πολιτισµού και της σκέψης. Κάθε ένα κουβαλάει µια διαφορετική “µάχη” της εποχής του. Για παράδειγµα τα “Άπαντα του Πλάτωνος” του 1513 του τυπογραφείου Manutius αντιπροσωπεύει την αγωνία της Αναγέννησης να σώσει την αρχαιοελληνική φιλοσοφία από τη λήθη των χειρόγραφων. Του “Ευστρατίου τα υποµνήµατα στα Ηθικά Νικοµάχεια του Αριστοτέλη” του 1536 του τυπογραφείου Manutius, δείχνει πώς η Βενετία έγινε το κέντρο της βυζαντινής ερµηνευτικής παράδοσης, ενώ το “Traicte de la conformite du language Francois avec le Grec” του τυπογραφείου Estienne του 1565 είναι το “όπλο” ενός λόγιου για να αποδείξει την ευγενή καταγωγή της γαλλικής γλώσσας µέσα από τα ελληνικά», σηµειώνει η κα Καρβέλη και προσθέτει: «Η πολιτισµική αξία των παλαίτυπων και παλαιών βιβλίων λειτουργεί ως φορέας της συλλογικής µας µνήµης. Λόγου χάρη τα ελληνικά παλαίτυπα είναι οι κρίκοι που συνδέουν την αρχαιότητα µε το σήµερα. Χωρίς το έργο των τυπογράφων πολλά κείµενα θα είχαν χαθεί ή θα παρέµεναν κλειδωµένα ως δυσπρόσιτα χειρόγραφα. Επίσης, κάθε παλαίτυπο είναι ένα µοναδικό έργο τέχνης. Από την ποιότητα του χειροποίητου χαρτιού µέχρι τις περίτεχνες γραµµατοσειρές και τις ξυλογραφίες, αυτά τα βιβλία αντιπροσωπεύουν την τεχνολογική επανάσταση της εποχής τους, ενώ η πολιτισµική αξία του ενισχύεται από τα ίχνη που άφησαν πάνω του οι άνθρωποι. Χειρόγραφες σηµειώσεις σε διάφορα σηµεία του βιβλίου αποκαλύπτουν πώς διάβαζαν και τι σκέφτονταν οι λόγιοι πριν από 500 χρόνια. Συνδέουν το βιβλίο µε ιστορικές βιβλιοθήκες, µοναστήρια ή προσωπικότητες, δηµιουργώντας ένα δίκτυο γνώσης που διατρέχει τους αιώνες. Ιδιαίτερα για τον ελληνισµό τα βιβλία που τυπώθηκαν στη Βενετία, τη Βιέννη ή το Παρίσι κατά την Τουρκοκρατία ήταν τα θεµέλια της νεοελληνικής αναγέννησης. Ήταν ο τρόπος µε τον οποίο οι Έλληνες της διασποράς κράτησαν ζωντανή την παιδεία και προετοίµασαν το έδαφος για την πνευµατική αφύπνιση του γένους».

Ολοκληρώνοντας την κουβέντα µας ρωτάµε τη συνοµιλήτριά µας µε ποιον τρόπο όλοι αυτοί οι «θησαυροί» συναντούν το σήµερα: «Σήµερα, η αξία αυτή µετουσιώνεται µέσα από τις βιβλιοθήκες, που µετατρέπουν τα πολύτιµα κειµήλια σε δηµόσια γνώση µέσω της ψηφιοποίησης, επιτρέποντας σε κάθε πολίτη να “αγγίξει” την ιστορία του», µας απαντά.

Βιβλία – «θησαυροί»

«Για µας οι σπάνιες εκδόσεις, οι χάρτες, το αρχειακό και φωτογραφικό υλικό της Βιβλιοθήκης, έχουν µεγάλη σηµασία, καθώς αποτελούν φορείς ιστορίας, πολιτισµού και υψηλής αισθητικής, προσφέροντας βαθιά γνώση και σύνδεση µε το παρελθόν», αναφέρει η προϊσταµένη Βιβλιοθηκών και Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Παρασκευή Χουδαλάκη. Όπως λέει οι πολύτιµες και σπάνιες εκδόσεις της συλλογής της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης «αποτελούν µοναδικά τεκµήρια µιας εποχής, συχνά συνδεδεµένα µε σηµαντικά ιστορικά γεγονότα ή προσωπικότητες, µε Ιστορική και Πολιτιστική Αξία».

«Παλιά βιβλία µε ιδιαίτερη βιβλιοδεσία, εικονογράφηση, χειρόγραφα στοιχεία, βρίσκονται στη συλλογή της Βιβλιοθήκης µας – και στη συλλογή της προσωπικής Βιβλιοθήκης του Ελευθέριου Βενιζέλου που στεγάζεται όπως ξέρετε στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων – αποτελούν µοναδικά τεκµήρια, µας συγκινούν, προσελκύουν τους βιβλιόφιλους και αποτελούν ανεκτίµητους θησαυρούς λόγω της σπανιότητας τους. Για την ανάδειξη του σπάνιου αυτού υλικού προγραµµατίζουµε σε συνεργασία µε άλλους Φορείς Πολιτισµού σειρά οµιλιών και εκθέσεων», τονίζει καταλήγοντας η κα Χουδαλάκη.