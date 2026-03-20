Σπάει κάθε ρεκόρ ο 10ος διεθνής Μαραθώνιος Κρήτης

Κάθε ρεκόρ έχει σπάσει ο 10ος Επετειακός Διεθνής Μαραθώνιος Κρήτης θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Απριλίου όπως επεσήμαναν και χθες σε συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο Κύδων τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής της διοργάνωσης

H πρόεδρος του διοργανωτή Συλλόγου Δρομέων Υγείας Χανίων Ελένη Πολυχρονάκη τόνισε ότι σε ένα μήνα η καρδιά του δρομικού κινήματος θα χτυπάει δυνατά στα Χανιά και ο ΣΔΥΧ βρίσκεται ξανά στην πρώτη γραμμή της διοργάνωσης προάγοντας το μήνυμα της άσκησης, της υγείας και της συμμετοχής για όλους. «Φέτος καταγράφεται νέο ρεκόρ συμμετοχών με αθλητές από 44 χώρες και καλούμε όλους τους πολίτες να βγουν στους δρόμους, να χειροκροτήσουν τους δρομείς και να γίνουν μέρος και αυτοί της μεγάλης γιορτής του αθλητισμού και της πόλης μας»

Ειδικότερα ο τεχνικός διευθυντής του Μαραθωνίου Κρήτης Μάνος Γρυφάκης επεσήμανε ότι ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή συνολικά 2.000 δρομείς από τους οποίους οι 420 είναι ξένοι -πέρυσι ήταν 255- ενώ ειδικά στον Μαραθώνιο από τους 450 δρομείς οι 178 είναι από το εξωτερικό τη στιγμή που στον αντίστοιχο αγώνα του 2025 ήταν 85! Μάλιστα λόγω της μεγάλης συμμετοχής πιθανότατα αυτές να κλείσουν πριν την καταλυτική ημερομηνία (9/4) για αυτό καλό θα είναι οι ενδιαφερόμενοι να μην περιμένουν τελευταία στιγμή.

Η εκκίνηση θα γίνει εκτός του ΕΣ Χανίων και ο τερματισμός εντός ενώ από πρόπερσι έχει χαραχθεί νέα διαδρομή για τον Μαραθώνιο. Χωρίς να απουσιάζουν τα κίνητρα τόσο χρηματικά έπαθλα όσο και το γεγονός ότι η επίδοση μετράει επίσημα στα παγκόσμια….. Οι δρομείς θα ξεκινήσουν ένα τέταρτο νωρίτερα -και μισή ώρα στον δρόμο 2,5 χλμ ενώ ο μαραθώνιος δρόμος των 42 χλμ. είναι αφιερωμένος όπως πάντα στον Μακαριστό Μητροπολίτη Ειρηναίο Γαλανάκη καο ο αγώνας δρόμου των 10 χλμ. είναι αφιερωμένος στον Σμηναγό Κώστα Ηλιάκη. Φέτος ο Αγώνας Δρόμου των 5 χλμ. είναι αφιερωμένος στον μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και ο Αγώνας Δρόμου των 2,5 χλμ. είναι ενταγμένος στις Αξίες του Μαζικού Αθλητισμού.

Από τη μεριά του ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του ΣΔΥΧ Μανώλης Χαραλαμπάκης ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές Περιφέρεια Κρήτης και σχεδόν όλους τους Δήμους της Π. Ε. Χανίων -δεν συμμετέχει μονάχα ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου-, τους μεγάλους χορηγούς: Oniros, ΕΟΤ, ΑΝΕΚ Lines αλλά και τους υπόλοιπους που συμβάλλουν στην επιτυχία του αγώνα. Που είναι ο μοναδικός Μαραθώνιος στη χώρα μας ο οποίος διοργανώνεται από εθελοντές.

Τέλος η ταμίας του ΣΔΥΧ Βάνα Τζαγκαράκη απηύθυνε κάλεσμα στους εθελοντές: «διότι και εμείς εθελοντική ομάδα είμαστε» όπως είπε στους οποίους θα δοθεί η σχετική τσάντα και βεβαίωση συμμετοχής ενώ ως δρομείς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εκπαιδευτικοί και μαθητές αφού έχουν δοθεί συγκεκριμένοι κωδικοί στα σχολεία των Χανίων για να εγγραφούν. «Θα θέλαμε επίσης οι Χανιώτες να βγουν στο δρόμο την Κυριακή του αγώνα και να χειροκροτήσουν τους δρομείς καθώς είναι πολύ σημαντικό να τους εμψυχώσουν για να δώσουν και εκείνοι τον καλύτερο τους εαυτό.

Το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων και του αγώνα

Παρασκευή, 17 Απριλίου

Κοπή του κότινου για τη βράβευση των αθλητών από την Αρχαία Ελιά των Βουβών του Δήμου Πλατανιά.

Σάββατο 18 Απριλίου

Λαμπαδηδρομία από τους Δήμους στη μνήμη του Μακαριστού Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη, με συγκέντρωση στη Περιφέρεια Κρήτης στις 8 μ.μ. και κατάληξη στο Ε.Α.Κ. Χανίων.

Τελετή έναρξης 10ου Μαραθωνίου Κρήτης στις 8:15 μ.μ.

Κυριακή 19 Απριλίου

Έναρξη αγώνων

Αφετηρία – Τερματισμός: Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (Ε.Α.Κ.) Χανίων

Μαραθώνιος Δρόμος

Ώρα Εκκίνησης: 07:00 (όριο συμμετοχών 600 άτομα)

Αγώνας Δρόμου 10 χλμ.

Ώρα Εκκίνησης: 07:30 (όριο συμμετοχών 800 άτομα)

Αγώνας Δρόμου 5 χλμ.

Ώρα Εκκίνησης: 08:30 (όριο συμμετοχών 1200 άτομα)

Αγώνας Δρόμου 2,5 χλμ.

Ώρα Εκκίνησης: 11:30 (όριο συμμετοχών 1200 άτομα)