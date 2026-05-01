“Σουρεαλιστικό” πεζοδρόµιο!

Πάρκο δίπλα στο 4ο και 8ο ∆.Σ. Χανίων κοντά στην πλατεία των ∆ικαστηρίων. Το πεζοδρόµιο σε κακά χάλια, από την εγκατάσταση της ∆ΕΗ εξέχουν σίδερα αριστερά και δεξιά κάνοντας αδύνατη τη κίνηση ενός ατόµου µε αναπηρίες ή ενός παιδιού σε καροτσάκι. Σαν να µην έφταναν τα παραπάνω, τα χόρτα που έχουν καταλάβει τον γύρω χώρο και στο άσχετο… µια πλαστική λεκάνη! Όχι δεν πρόκειται για σκηνικό από πίνακα του… Νταλί, υπερσουρεαλιστικής τέχνης αλλά για από τις γωνιές της πόλης µας!