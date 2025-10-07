menu
Ελλάδα

Σούπερ μάρκετ: Από την επόμενη εβδομάδα οι μειώσεις τιμών στα ράφια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Περισσότερους από 300 κωδικούς περιλαμβάνουν οι πρώτες λίστες που έχουν αποσταλεί στα σούπερ μάρκετ προκειμένου να ενταχθούν στην εθελοντική πρωτοβουλία μείωσης τιμής τουλάχιστον κατά 5%.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μέχρι στιγμής περίπου το 70% των κωδικών που θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή αφορά σε τρόφιμα και το 30% σε είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριστικά.

«Σε μια κατηγορία προϊόντων, όπου υπάρχουν πάνω από 20.000 διαφορετικοί κωδικοί, ενδεχομένως να μην δούμε αυτό που θα θέλαμε να δούμε σαν αποτέλεσμα. Θα πρέπει να δούμε στην πράξη τι θα συμβεί, καθώς πρέπει να πούμε ότι πολλά προϊόντα και ειδικά τα νωπά, συνήθως εξαιρούνται από αυτές τις πρωτοβουλίες», δηλώνει ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιοσές.

Αν και αρχικά εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ εκτιμούσαν ότι οι μειώσεις στα ράφια θα αποτυπωθούν έως τις 10 Οκτωβρίου, τελικά μετατίθενται για την επόμενη εβδομάδα και σε κάθε περίπτωση έως τις 15 Οκτωβρίου. Στόχος είναι οι κωδικοί μειωμένης τιμής να ξεπεράσουν τους 1.000, με εκπτώσεις που θα κυμαίνονται από 5% έως 10%.

Ήδη πάντως, στα σούπερ μάρκετ ο πληθωρισμός υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στο 0,6% από 1,6% τον Αύγουστο, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά με 5,6%, σε απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού με 5,4% και σε τρόφιμα παντοπωλείου με 5,2%.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες προϊόντων που οι τιμές τους συνεχίζουν να αυξάνονται, λόγω της μείωσης της παραγωγής και του ράλι που ακολουθούν οι διεθνείς τιμές τους. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις τον Σεπτέμβριο παρατηρήθηκαν στα φρέσκα κρέατα αγγίζοντας το 10,2%.

«Οι μεγαλύτερες ποσότητες κόκκινου κρέατος που καταναλώνουμε στη χώρα μας, με την εξαίρεση των αιγοπροβάτων, έρχονται από το εξωτερικό. Εισάγουμε κυρίως τα προϊόντα αυτά. Οπότε οι τιμές και η επάρκειά τους εξαρτώνται από τις εισαγωγές κυρίως και λιγότερο από την εγχώρια παραγωγή», αναφέρει ο ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος.

Με ρυθμό περίπου 10% έτρεξαν οι αυξήσεις σε μπισκότα και σοκολάτες και με 6,1% σε είδη πρωινού και ροφήματα.

