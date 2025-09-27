menu
Αθλητικά

Σούπερ Λιγκ: Στην Τρίπολη ο ΠΑΟΚ, στο Αγρίνιο ο Παναθηναϊκός

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Επικίνδυνες εξόδους στην Τρίπολη και στο Αγρίνιο περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, αντίστοιχα, που είχαν μεσοβδόμαδα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για το UEFA Europa League.

Την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος φιλοξενεί το Σάββατο (27/9) ο Ολυμπιακός στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» κοντράρονται με τον Λεβαδειακό, λίγες ημέρες πριν το ματς με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (1/10) για το Champions League. Οι δυο ομάδες έρχονται από παρόμοιες εκτός έδρας νίκες για το Κύπελλο, επί των Αστέρα Τρίπολης και ΑΕΛ, αντίστοιχα, με σκορ 2-1. Λίγες ώρες αργότερα, ο Άρης περιμένει τον Πανσερραϊκό. Οι «κίτρινοι» έφτασαν στο 4×4 σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο, τη στιγμή που τα «λιοντάρια» ακόμα ψάχνονται.

Εύκολο, θεωρητικά, έργο έχει και η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Βόλο. Η Ένωση, μετά το 1-1 στην AEL FC Arena, επέστρεψε μεσοβδόμαδα στις επιτυχίες με το 2-1 επί του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ακολουθεί το ταξίδι στη Σλοβενία για το ματς με την Τσέλιε (2/10, 22:00) στην πρεμιέρα του League Phase του UEFA Conference League. Οι Θεσσαλοί, από την άλλη, είναι σε καλό momentum αφού έχουν τρεις νίκες και μια ισοπαλία στις δυο διοργανώσεις στα τέσσερα τελευταία ματς. Λίγα φαίνεται να χωρίζουν, μέχρι στιγμής, Ατρόμητο και ΑΕΛ που κοντράρονται στο Περιστέρι. Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου έχει να κερδίσει από την πρεμιέρα ενώ εκείνη του Γιάννη Πετράκη αγνοεί, ακόμη, το «τρίποντο». Παρόμοιο παιχνίδι φαντάζει κι εκείνο ανάμεσα σε ΟΦΗ και Κηφισιά. Ο ΟΦΗ επιστρέφει εκεί και αντιμετωπίζει την άκρως αξιόμαχη ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Με εμφανές πρόβλημα στο σκοράρισμα, Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ τίθενται αντιμέτωποι στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Οι Αρκάδες έχουν πάρει μόλις ένα βαθμό στη Super League ενώ και στο Κύπελλο αγνοούν τη νίκη, ερχόμενοι από την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό. Οι «ασπρόμαυροι» έμειναν στο 0-0, μετά τον Παναιτωλικό, και με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να κάνει λόγο για «ατυχία» κι ενώ έπεται το ταξίδι στο Βίγκο για το ματς με τη Θέλτα (2/10, 22:00). Έχοντας μαζέψει και τους τέσσερις βαθμούς του μακριά από το Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός – των δύο ηττών στο Κύπελλο – περιμένει τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι», με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο τους, δείχνουν… σημάδια ζωής αφού μετά το 1-1 στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, πέρασαν θριαμβευτικά με 4-1 από τη Βέρνη, διασύροντας τη Γιουνγκ Μπόις στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Ακολουθεί μεσοβδόμαδα (2/10, 19:45) το ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

18:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

20:30 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Πανσερραϊκός

 

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

17:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Βόλος ΝΠΣ

19:00 Παγκρήτιο, ΟΦΗ – ΑΕ Κηφισιά

20:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ

21:00 Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

 

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

18:00 Περιστερίου, Ατρόμητος – ΑΕΛ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUPER LEAGUE 2025/26

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. Ολυμπιακός 4 3-1-0 2-0-0 1-1-0 10-1 10

2. ΑΕΚ 4 3-1-0 2-0-0 1-1-0 5-1 10

3. ΠΑΟΚ 4 3-1-0 2-1-0 1-0-0 4-1 10

4. Άρης 4 3-0-1 1-0-1 2-0-0 5-3 9

5. Λεβαδειακός 4 2-1-1 2-0-1 0-1-0 8-4 7

6. Βόλος ΝΠΣ 4 2-0-2 1-0-1 1-0-1 4-6 6

7. Ατρόμητος 4 1-1-2 0-0-1 1-1-1 4-4 4

8. Κηφισιά 4 1-1-2 1-0-1 0-1-1 6-7 4

9. Παναιτωλικός 4 1-1-2 0-0-2 1-1-0 3-4 4

10. ΑΕΛ 4 0-3-1 0-2-0 0-1-1 4-5 3

11. ΟΦΗ 3 1-0-2 0-0-1 1-0-1 2-6 3

12. Παναθηναϊκός 3 0-2-1 0-2-0 0-0-1 4-5 2

13. Αστέρας Τρίπολης 4 0-1-3 0-1-0 0-0-3 3-7 1

14. Πανσερραϊκός 4 0-1-3 0-1-1 0-0-2 1-9 1

