Σούπερ Λιγκ 2: Τα Χανιά αναζητούν το πρώτο φετινό «τρίποντο»

Ούτε ένα ούτε δύο αλλά τρία ντέρμπι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής για τον Α’ Όμιλο του πρωταθλήματος της Super League 2.

Ξεκινώντας από την κορυφή, στην Καρδίτσα η τοπική Αναγέννηση υποδέχεται τη Νίκη Βόλου, με τις δυο ομάδες να είναι οι μοναδικές στο Γκρουπ που έχουν πετύχει το 2×2. Η ομάδα του Τιμόθεου Καβακά κοντεύει πέντε χρόνια αήττητη (τρεις νίκες, δυο ισοπαλίες) από τη Νίκη, κάτι που ίσως παίξει το ρόλο του στο ντέρμπι. Συνεχίζοντας λίγο πιο χαμηλά, στην Ευκαρπία ο Καμπανιακός φιλοξενεί τον ΠΟΤ Ηρακλής. Ο σύλλογος από τη Χαλάστρα ευελπιστεί να πάρει ρεβάνς για τις δύο περυσινές «όμοιες» ήττες (αμφότερες με 3-0) από τον «γηραιό», ο οποίος πάντως μετράει 2×2 με τον Δημήτρη Σπανό στον πάγκο (2-1 την Καβάλα εκτός και 1-0 για το Κύπελλο την Ηλιούπολη εντός).

Στην ουδέτερη Δράμα, ακόμη, διεξάγεται ένα ντέρμπι μεταξύ συλλόγων του νομού Καβάλας, καθώς ο τυπικά γηπεδούχος Νέστος Χρυσούπολης περιμένει τον ΑΟΚ. Ο Νέστος έρχεται από την πρώτη νίκη στη σεζόν, το 1-0 επί του ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ οι «Αργοναύτες» πήραν τεράστια ψυχολογική ώθηση από το 1-1 απέναντι στην Κηφισιά για το Κύπελλο – έστω κι αν δέχθηκαν την ισοφάριση στην τελευταία φάση του αγώνα. Στα τέσσερα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια – όλα για τη Γ’ Εθνική – η Καβάλα πανηγύρισε τρεις νίκες και μια ισοπαλία με τον Νέστο.

Στους «Ζωσιμάδες», τέλος, ΠΑΣ Γιάννινα και ΠΑΟΚ Β’ θα ψάξουν για τους πρώτους βαθμούς αλλά και τα πρώτα γκολ στη φετινή σεζόν. Κι οι δυο ομάδες ηττήθηκαν με 1-0 στα προηγούμενα παιχνίδια τους, αλλά, τουλάχιστον, ο «Αγιαξ της Ηπείρου» έχει να λέει ότι αμφότερα ήταν μακριά από τα Γιάννενα. Εντός έδρας, ευελπιστεί πως θα είναι αλλιώς… Την περασμένη σεζόν, κάθε ομάδα εκμεταλλεύτηκε την έδρα της (1-0 στα Γιάννινα και 4-0 στη Θεσσαλονίκη).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

15:00 Γήπεδο Μακεδονικού, Μακεδονικός – Αστέρας Τρίπολης Β’

17:00 «Ζωσιμάδες», ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β’

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 20252

14:00 Γήπεδο Μακεδονικού, Καμπανιακός – ΠΟΤ Ηρακλής

14:00 Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας, Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

17:00 Γήπεδο Δόξας Δράμας, Νέστος Χρυσούπολης – Καβάλα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΥ (2025/26)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. Νίκη Βόλου 2 2-0-0 2-0-0 0-0-0 5-0 6

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 2 2-0-0 1-0-0 1-0-0 4-0 6

3. ΠΟΤ Ηρακλής 2 1-1-0 0-1-0 1-0-0 4-3 4

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 2 1-1-0 1-0-0 0-1-0 4-3 4

5. Νέστος Χρυσούπολης 2 1-0-1 1-0-0 0-0-1 2-2 3

6. Μακεδονικός 2 1-0-1 1-0-0 0-0-1 1-3 3

7. Καμπανιακός 2 1-0-1 1-0-0 0-0-1 1-4 3

8. Καβάλα 2 0-0-2 0-0-1 0-0-1 1-3 0

9. ΠΑΟΚ Β’ 2 0-0-2 0-0-1 0-0-1 0-2 0

10. ΠΑΣ Γιάννινα 2 0-0-2 0-0-0 0-0-2 0-2 0

Εντός έδρας υποχρεώσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής για τους πρωτοπόρους του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2.

Η Καλαμάτα, μοναδική ομάδα που έχει κάνει το 2×2, υποδέχεται την Ηλιούπολη των πολλών αλλαγών. Η «Μαύρη Θύελλα» θέλει να… τριτώσει το καλό απέναντι σε μια ομάδα που μεσοβδόμαδα ηττήθηκε (και) στο Κύπελλο από τον Ηρακλή (1-0 στο Καυτανζόγλειο). Ο Πανιώνιος έχει, μάλλον, πιο δύσκολο έργο καθώς φιλοξενεί τον αξιόμαχο Παναργειακό. Οι «κυανέρυθροι» πήραν το ντέρμπι με την Athens Kallithea FC, αλλά μπροστά τους τώρα είναι οι Αργείοι που έχουν δύο στις δύο ισοπαλίες.

Από εκτός έδρας ήττες για το θεσμό του Κυπέλλου έρχονται Αιγάλεω και Μαρκό που κοντράρονται στο «Σίτι». Βέβαια, το Αιγάλεω έχασε με 3-0 από την Ελλάς Σύρου κι είναι σε αναστάτωση μετά την παραίτηση του Απόστολου Χαραλαμπίδη ενώ η Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου… έβγαλε το λάδι του Άρη για να χάσει τελικά με 1-0 στη Θεσσαλονίκη.

Ενδιαφέρουσα προβλέπεται η αναμέτρηση στο «Ελ Πάσο», με την Athens Kallithea να περιμένει την Ελλάς Σύρου. Η Καλλιθέα θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά τις ήττες από Πανιώνιο (1-0 στη Νέα Σμύρνη) και ΟΦΗ (1-0 στο «Ελ Πάσο» για το Κύπελλο). Ωστόσο, οι Σύριοι κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητος αντίπαλος είναι, όπως απέδειξαν στο θριαμβευτικό 3-0 επί του Αιγάλεω. Ολυμπιακός Β’ και Χανιά, τέλος, τίθενται αντιμέτωποι στου Ρέντη, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι φαβορί και τους Κρητικούς να αναζητούν το πρώτο φετινό «τρίποντο».

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

14:00 Γήπεδο Πανιωνίου, Πανιώνιος – Παναργειακός

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

15:00 Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, Athens Kallithea FC – Ελλάς Σύρου

16:00 Προπονητικό Κέντρο Ρέντη, Ολυμπιακός Β’ – Χανιά

17:00 Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, Καλαμάτα ΠΣ – Ηλιούπολη

17:00 Δημοτικό Στάδιο Αιγάλεω, Αιγάλεω ΑΟ – ΓΣ Μαρκό

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΥ (2025/26)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. Καλαμάτα ΠΣ 2 2-0-0 1-0-0 1-0-0 4-1 6

2. Ολυμπιακός Β’ 2 1-1-0 0-1-0 1-0-0 2-1 4

3. Πανιώνιος 2 1-1-0 1-0-0 0-1-0 2-1 4

4. Athens Kallithea FC 2 1-0-1 0-0-0 1-0-1 2-2 3

5. ΓΣ Μαρκό 2 1-0-1 1-0-0 0-0-1 1-2 3

6. Παναργειακός 2 0-2-0 0-1-0 0-1-0 2-2 2

7. Χανιά 2 0-1-1 0-1-1 0-0-0 2-3 1

8. Ελλάς Σύρου 2 0-1-1 0-0-1 0-1-0 1-2 1

9. Αιγάλεω 2 0-1-1 0-0-1 0-1-0 2-3 1

10. Ηλιούπολη 2 0-1-1 0-1-0 0-0-1 1-2 1