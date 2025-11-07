menu
Διεθνή

Σουηδία: Σε πάνω από 17.000 εκτιμά η αστυνομία τα ενεργά μέλη δικτύων οργανωμένου εγκλήματος

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η Σουηδία, μια χώρα με πληθυσμό 10,6 εκατομμύρια κατοίκους, έχει περίπου 17.500 ενεργά μέλη δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, προσθέτοντας ότι περίπου 50.000 άτομα ακόμη συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Η σκανδιναβική χώρα πασχίζει για πάνω από μια δεκαετία να καταπολεμήσει την αύξηση της βίας που συνδέεται με αυτά τα δίκτυα. Περιστατικά με πυροβολισμούς και επιθέσεις με αυτοσχέδιες βόμβες συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά λόγω ξεκαθαρίσματος λογαριασμών και του ελέγχου του εμπορίου ναρκωτικών.

Η κυβέρνηση ζήτησε από την αστυνομία να παράσχει μια γενική εικόνα του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα και μια αρχική έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2024 εκτίμησε τον αριθμό των μελών εγκληματικών οργανώσεων σε 14.000.

Η μέθοδος υπολογισμού για το ζήτημα αυτό έχει αλλάξει, εξήγησε η η αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας Πέτρα Λουντχ σε συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε.

«Δεν βλέπουμε σαφή ένδειξη αύξησης ή μείωσης, αν και τα στοιχεία του τρέχοντος έτους φαίνεται να είναι υψηλότερα», δήλωσε η Λουντχ, σημειώνοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν «αυστηρά κριτήρια για τον καθορισμό του ποια μέλη κρίνονται ότι είναι ενεργά».

Ωστόσο, «οι ενεργές εγκληματικές ομάδες που ανήκουν σε συμμορίες, καθώς και όσοι έχουν δεσμούς με αυτές, είναι πολύ μεγάλες», συμπλήρωσε η αρχηγός της Αστυνομίας.

Η δεξιά κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ούλφ Κρίστερσον ανήλθε στην εξουσία το 2022 με την υπόσχεση να καταπολεμήσει το έγκλημα.

Από τότε έχει παραχωρήσει διευρυμένες εξουσίες στην αστυνομία και έχει εισαγάγει μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για τη μείωση του ορίου ηλικίας ποινικής ευθύνης από τα 15 έτη στα 13.

Η κυβέρνηση αποφάσισε επίσης να δημιουργήσει ειδικές μονάδες κράτησης ανηλίκων για να αντικαταστήσει τις κλειστές εγκαταστάσεις για ανηλίκους, να καταργήσει τις πιο επιεικές ποινές για ανήλικους παραβάτες και να επιτρέψει στην αστυνομία να καταφύγει σε καταναγκαστικά μέτρα κατά παιδιών για να φτάσει σε όσους διαπράττουν εγκλήματα.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των θανατηφόρων πυροβολισμών έχει μειωθεί, αλλά ο αριθμός των βομβιστικών επιθέσεων έχει αυξηθεί.

Η αστυνομία δεν μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα του οργανωμένου εγκλήματος μόνη της, δήλωσε η Λουντχ.

«Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτό το είδος εγκλήματος, που απειλεί την κοινωνία, δεν μπορεί να εξαλειφθεί με νομικές διαδικασίες. Αντιθέτως, πρέπει να αποτρέψουμε αυτά τα εγκλήματα σε προγενέστερο στάδιο», ανέφερε.

Κάλεσε να καταβληθούν προσπάθειες για την αντιμετώπιση της «εισροής παιδιών και νέων» που είναι έτοιμοι να διαπράξουν εγκληματικές πράξεις.

