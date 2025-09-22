menu
20.4 C
Chania
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠεριβάλλον
Περιβάλλον

Σουηδία: Οκτώ παγετώνες στη χώρα εξαφανίστηκαν το 2024

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Οκτώ από τους 277 παγετώνες στη Σουηδία έλιωσαν εντελώς το 2024 και από τότε έχουν εξαφανιστεί εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, ανακοίνωσε σήμερα το ερευνητικό κέντρο της Ταρφάλα που βρίσκεται στον βορρά της χώρας.

Τριάντα ακόμη παγετώνες είναι σε κίνδυνο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η διευθύντρια του κέντρου, η καθηγήτρια Παγετωνολογίας Νίνα Κίρχνερ.

Οι παγετώνες που εξαφανίστηκαν “δεν θα επανέλθουν όσο ζούμε και ασφαλώς όχι εάν συνεχιστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη”, δήλωσε.

Κάθε χρόνο, η Κίρχνερ και οι συνάδελφοί της στο σταθμό έρευνας της Ταρφάλα, που βρίσκεται κοντά στην Κεμπνεκάιζε, την υψηλότερη κορυφή της Σουηδίας, μελετούν τις δορυφορικές φωτογραφίες αυτών των τεράστιων μαζών πάγου για να παρακολουθούν την εξέλιξή τους.

“Στις αρχές της χρονιάς, όταν καθίσαμε γύρω από το τραπέζι για να προσδιορίσουμε πότε οι παγετώνες είχαν φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδό τους το 2024, δεν μπορέσαμε να βρούμε οκτώ σε αυτές στις δορυφορικές εικόνες”, ανέφερε η ερευνήτρια. “Πρώτα, νομίζαμε ότι κάναμε λάθος ή ότι χάσαμε κάτι”.

Ωστόσο μετά την εξακρίβωση των δεδομένων, η ομάδα καταλήγει σε ομόφωνο συμπέρασμα: “οι οκτώ εξαφανίστηκαν”.

Μεταξύ αυτών βρισκόταν ο Cunujokeln, ο βορειότερος παγετώνας της Σουηδίας, στο εθνικό πάρκο Βαντβετγιάκα

Και ο μεγαλύτερος από τους οκτώ είχε χάσει σιγά σιγά το μέγεθος έξι γηπέδων ποδοσφαίρου.

“Το 2024 ήταν μια εξαιρετικά ζεστή χρονιά. Η θερμότητα έλιωσε αυτούς τους παγετώνες μέχρι που εξαφανίστηκαν”, εξηγεί η Νίνα Κίρχνερ.

Πρόκειται για τους πρώτους παγετώνες που σβήνονται από τον χάρτη της Σουηδίας, τουλάχιστον από τότε που υπάρχουν οι δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης γύρω στο έτος 2000, τόνισε.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, το 2024 ήταν η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη.

Η μαζική χρήση των ορυκτών καυσίμων μετά τη βιομηχανική επανάσταση για την παραγωγή της ενέργειας είναι ο κύριος παράγοντας της υπερθέρμανσης του πλανήτη που προκαλείται από τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με την Κίρχνερ, θεωρείται απίθανο και άλλοι σουηδικοί παγετώνες να λιώσουν τελείως το 2025, λόγω ενός χειμώνα με πολλές χιονοπτώσεις και ενός σύντομου καλοκαιριού με χαμηλότερες θερμοκρασίες γενικότερα.

“Ωστόσο θα υπάρξουν και άλλα θερμά καλοκαίρια και πρέπει να προετοιμαστούμε” για το ενδεχόμενο αυτό να ξανασυμβεί”, τόνισε.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum