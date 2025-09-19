menu
Σουδάν: Σημαντική αύξηση των θανάτων αμάχων

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σημαντική είναι η αύξηση των θανάτων αμάχων στο Σουδάν στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους εν μέσω της αυξανόμενης εθνοτικής βίας, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR).

Σήμερα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 75 άνθρωποι σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πραγματοποίησαν παραστρατιωτικοί στον καταυλισμό εκτοπισμένων Αμπού Τσοκ, κοντά στο Αλ Φάσερ, στο Νταρφούρ του βόρειου Σουδάν, σύμφωνα με τη Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης του στρατοπέδου.

Η τοπική ομάδα βοήθειας ανέφερε ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έφερε εκρηκτικά στόχευσε ένα τζαμί όπου είχαν συγκεντρωθεί εκτοπισμένοι και ότι «τα πτώματα απομακρύνθηκαν από τα ερείπια του τζαμιού».

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε καθώς οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) συνεχίζουν την επίθεσή τους για να εκδιώξουν τον στρατό από το Αλ Φάσερ, την πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ και την τελευταία μεγάλη πόλη στην περιοχή του Νταρφούρ που εξακολουθεί να ελέγχεται από τον τακτικό στρατό, περισσότερα από δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

“Καθημερινά λανβάνουμε περισσότερες πληροφορίες για θηριωδίες επί του πεδίου”, είπε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη ο Λι Φουνγκ της Ύπατης Αρμοστείας στο Σουδάν. Τουλάχιστον 3.384 άμαχοι σκοτώθηκαν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο, κυρίως στο Νταρφούρ, σύμφωνα με μια νέα έκθεση του OHCHR.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Σουδάν με την απότομη αύξηση των θανάτων αμάχων. «Η αυξανόμενη εθνικοποίηση της σύγκρουσης, η οποία βασίζεται σε μακροχρόνιες διακρίσεις και ανισότητες, θέτει σοβαρούς κινδύνους για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή στη χώρα», προειδοποίησε ο Φόλκερ Τουρκ σε δήλωσή του σχετικά με την προαναφερθείσα έκθεση.

Περισσότερο από δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του τακτικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή προειδοποιεί για την αυξανόμενη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), ιδίως σε επιθέσεις σε πολιτικές εγκαταστάσεις, που επηρεάζουν «περιοχές στο βόρειο και ανατολικό Σουδάν που προηγουμένως δεν είχαν επηρεαστεί σχετικά».

Ο Τουρκ διευκρινίζει ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι πιθανόν πολύ υψηλότερος, αλλά ο ΟΗΕ αναφέρει ότι τουλάχιστον 3.384 άμαχοι σκοτώθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου ή «σχεδόν 80%» του συνολικού αριθμού για το 2024.

Η πλειονότητα των αμάχων (70%) σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εχθροπραξιών. Ο ΟΗΕ αναφέρει επίσης τουλάχιστον 990 αμάχους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, που σκοτώθηκαν εκτός συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες. Τουλάχιστον 30 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και στον τομέα της υγείας σκοτώθηκαν κατά την ίδια περίοδο.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, ο οποίος ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια άλλους.

Ο Τουρκ κάλεσε τα κράτη να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να τερματίσουν αυτή τη σύγκρουση, η οποία έχει οδηγήσει, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο, με λιμό να έχει κηρυχθεί σε αρκετές περιοχές και με μια σοβαρή επιδημία χολέρας.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, μια αποστολή διερεύνησης γεγονότων με εντολή του ΟΗΕ έκανε λόγο για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν και από τις δύο πλευρές, κατηγορώντας επίσης τους RSF για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ιδίως στο πλαίσιο της πολιορκίας του Αλ Φάσερ.

