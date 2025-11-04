menu
Διεθνή

Σουδάν: Περισσότεροι από 1.500 νεκροί άμαχοι τον Οκτώβριο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο Οκτώβριος ήταν ο φονικότερος μήνας για τους άμαχους πληθυσμούς στο Σουδάν από την έναρξη, τον Απρίλιο του 2023, του εμφυλίου πολέμου μεταξύ των στρατιωτικών και των παραστρατιωτικών, σύμφωνα με μία ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων των στοιχείων της ΜΚΟ Acled, η οποία καταγράφει τα θύματα συγκρούσεων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε διάστημα ενός μήνα, καταμέτρησε 1.545 νεκρούς αμάχους. Συμπεριλαμβανομένων όλων των θυμάτων, η μη κυβερνητική οργάνωση μέτρησε περισσότερους από 3000 νεκρούς τον περασμένο μήνα, ήτοι σχεδόν όσοι τον Οκτώβριο του 2024 (3.240 εκ των οποίων 966 νεκροί άμαχοι), όταν οι παραστρατιωτικοί είχαν εντείνει τις βιαιοπραγίες στην πολιτεία Αλ Τζαζίρα (κέντρο).

Η Acled καταμετρά τα θύματα συγκεντρώνοντας στοιχεία από διαφορετικές πηγές που επιλέγει, τις οποίες κρίνει αξιόπιστες (ΜΜΕ, θεσμοί, τοπικοί εταίροι).

Συνολικά, από τα μέσα Απριλίου του 2023, η ΜΚΟ απαρίθμησε σχεδόν 49.800 νεκρούς στο Σουδάν, εκ των οποίων σχεδόν 15.300 αμάχους. Οι μισοί από τους νεκρούς καταγράφηκαν στις περιοχές του Βόρειου Νταρφούρ και του Χαρτούμ (περίπου 14.000 και 11.200). Κάποιες εκατοντάδες καταμετρήθηκαν στην αμφισβητούμενη περιοχή Αμπιέι, την οποία διεκδικούν το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν.

Αυτός ο απολογισμός δεν είναι οριστικός, καθώς πολλά θύματα δεν έχουν καταμετρηθεί. Ο πόλεμος έχει επίσης προκαλέσει εκατομμύρια εκτοπισμένους και τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Το Σουδάν έχει διαλυθεί από τη 15η Απριλίου του 2023 από έναν πόλεμο με αντιπάλους τον στρατό από τη μία, ο οποίος ελέγχει το βόρειο τμήμα της χώρας και τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (παραστρατιωτικοί) από την άλλη, που έχουν υπό τον έλεγχό τους το σύνολο του Νταρφούρ.

Έπειτα από πολιορκία 18 μηνών, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης κατέλαβαν την 26η Μαΐου το Ελ Φασέρ, την τελευταία μεγάλη πόλη του Νταρφούρ (δυτικά), η οποία διέφευγε έως τότε του ελέγχου τους. Μονάχα στο Ελ Φασέρ και τις γύρω περιοχές, η οργάνωση Acled καταμέτρησε 2.176 νεκρούς τον μήνα Οκτώβριο, εκ των οποίων 1.385 αμάχους. Η ΜΚΟ προειδοποιεί πως αυτός ο απολογισμός θα μπορούσε να αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες λόγω των δυσκολιών στην επικοινωνία, που συνδέονται με την κατάσταση. Σύμφωνα με άλλες πηγές προσκείμενες στην φιλο-στρατιωτική εξουσία, περισσότεροι από 2000 άμαχοι σκοτώθηκαν στην πόλη στα τέλη Οκτωβρίου.

 

