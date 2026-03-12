Σούδα: Νέα σύλληψη υπόπτου για κατασκοπεία

Στη σύλληψη ενός υπόπτου για κατασκοπεία στον Κόλπο της Σούδας προχώρησαν την Πέμπτη οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εφημερίδα “Καθημερινή”, πρόκειται για Πολωνό υπήκοο που συνελήφθη στην Χανιά. Είχε εγκατασταθεί εδώ και μερικούς μήνες στην παραλία Μαράθι που βρίσκεται πλησίον της ναυτικής βάσης της Σούδας. Σε αυτό το διάστημα φέρεται να φωτογράφιζε τους στρατιωτικούς προβλήτες στον ναύσταθμο.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του μήνα, η αστυνομία είχε συλλάβει στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος» και έναν 36χρονο Γεωργιανό, ο οποίος επίσης κατηγορείται για κατασκοπεία στη Σούδα. Οπως είχε γράψει η «Κ», ο 36χρονος άνδρας, αζέρικης καταγωγής, φέρεται να επικοινωνούσε μέσω ειδικής εφαρμογής με άτομα στο Ιράν ενώ στο κινητό του είχε βρεθεί πλήθος φωτογραφιών από τον ναύσταθμο του Πολεμικού Ναυτικού στη Σούδα.

Για τον ίδιο λόγο είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι και είχε προφυλακιστεί ένας 26χρονος Αζέρος.