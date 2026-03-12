menu
Σούδα: Αρχισαν αμερικανικές περιπολίες με χρήση USV

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV) περιπολούν τις τελευταίες ημέρες οι αμερικανικές δυνάμεις τον κόλπο της Σούδας και ειδικά στις περιοχές κοντά στις ναυτικές εγκαταστάσεις του Μαραθίου, όπου ελλιμενίζονται και τροφοδοτούνται πλοία του ναυτικού των ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει η Καθημερινή, με έδρα τις εγκαταστάσεις του Μαραθίου οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν USV δύο τύπων, τα SEASAT Lightfish και τα Global Autonomous Reconnaisance Craft (GARC), με σκοπό την προσθήκη ενός επιπλέον επιπέδου παρακολούθησης της κίνησης προς το εσωτερικό του κόλπου της Σούδας. Η περιοχή έχει υψηλό στρατιωτικό ενδιαφέρον, καθώς σε αυτήν, πέρα από τις αμερικανικές εγκαταστάσεις, υπάρχει το αεροδρόμιο του Ακρωτηρίου, το οποίο εξυπηρετεί την αεροπορία των ΗΠΑ, αλλά και ο παρακείμενος ναύσταθμος Κρήτης του Πολεμικού Ναυτικού. Προφανώς οι Αμερικανοί αξιοποιούν τις δυνατότητες αυτές προκειμένου να ενισχύσουν την επιτήρηση γύρω από το Μαράθι, ωστόσο είναι απολύτως σαφές ότι το σύνολο της περιοχής Ακρωτηρίου – Σούδας βρίσκεται σε διαρκή συναγερμό.

Τα μέτρα που λαμβάνονται δεν ξεφεύγουν από το πλαίσιο που επιβάλλει η κλίμακα της αυξημένης επιφυλακής στην οποία βρίσκονται οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Οι Αμερικανοί, ήδη από την προηγούμενη φάση του πολέμου με το Ιράν (τον Ιούνιο του 2025), έχουν αναπτύξει για την προστασία της Σούδας και συστήματα αντιμετώπισης drones ή UAV, όπως τα M-LIDS. Τον ρόλο της μεγάλης «ομπρέλας» τώρα, όπως και τον περασμένο Ιούνιο, διαδραματίζουν τα κινητά αντιαεροπορικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς τύπου Patriot (της αμερικανικής Raytheon), τα οποία έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την αντιμετώπιση πιθανής πυραυλικής απειλής.

Μπορεί τα μέτρα προστασίας να μην εκφεύγουν από το πλαίσιο που απαιτεί η περίσταση, είναι πάντως αξιοσημείωτο το ολοένα και ευρύτερο τεχνολογικό αποτύπωμα στην επιτήρηση των εγκαταστάσεων. Η πιο εκτεταμένη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων από τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις του κόσμου, σε συνδυασμό με το πλέγμα τεχνολογιών που έχουν αιχμή του δόρατος τις εφαρμογές που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, δείχνει, βεβαίως, και τη συνολικότερη κατεύθυνση που λαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη διεξαγωγή και την υποστήριξη των πολεμικών επιχειρήσεων, οι οποίες μετεξελίσονται.

φωτ. αρχείου

 

