Σοβαρός τραυματισμός 12χρονου σε τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο

Ένας 12χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στο Θριάσιο Νοσοκομείο μετά από τροχαίο με πατίνι, που σημειώθηκε σήμερα στις 10:30, στον Ασπρόπυργο.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 12χρονος κινείτο με το πατίνι του στην οδό Θρασυβούλου, όταν στη συμβολή με την οδό Αθανασίου Τσίγγου συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με ΙΧ που οδηγούσε ένας 27χρονος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.