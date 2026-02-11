Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 49χρονος

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε εργοστάσιο της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η “Καθημερινή”, σύμφωνα με το thestival.gr, ένας 49χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από εργατικό ατύχημα σε γαλακτοβιομηχανία στα Κουφάλια.

O άνδρας διακομίστηκε με κατάγματα σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο εφημερεύον ΓΝΘ «Παπανικολάου» για περαιτέρω αντιμετώπιση.

H ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

«Σήμερα 11/02/2026, κατά τις πρωινές ώρες, Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό σοβαρού εργατικού ατυχήματος, που αφορούσε άνδρα 49 ετών, σε εργοστάσιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος. Ακολούθως, διακομίστηκε σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο εφημερεύον Νοσοκομείο, ΓΝΘ “Παπανικολάου”, για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν μία (1) Κινητή Ιατρική Μονάδα (Μ2) με ιατρό και ένα (1) συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση».