Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, 2025
Ελλάδα

Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία σε Καλλονή και Σκάλα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην Καλλονή και κυρίως στη Σκάλα Καλλονής που προκάλεσε η συνεχής ισχυρή βροχόπτωση στη διάρκεια της περασμένης νύχτας.

«Έσπασαν» οι ποταμοί Τσικνιάς και Αχέρωνας και ο μεγάλος όγκος νερού που έφτασε από τις πλαγιές του όρους Λεπέτυμνος, στον κάμπο της Καλλονής τον μετέτρεψε σε λίμνη, ενώ πλημύρισαν δρόμοι, σπίτια, μαγαζιά, αγροικίες, καλλιέργειες και δημόσιες υποδομές.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής απεγκλωβίζουν οικογένειες από πλημμυρισμένα σπίτια ενώ πραγματοποιούνται από τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας επιχειρήσεις διάνοιξης δρόμων.

Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Δυτικής Λέσβου Ανδρέας Άξης, «τα προβλήματα σε όλο το λεκανοπέδιο αλλά και σε πολλά άλλα χωριά του δήμου είναι τεράστια. Οι δρόμοι έχουν κοπεί. Περιμένουμε να υποχωρήσει το νερό για να επέμβουμε. Παρακαλούμε τους πολίτες να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση».

Σημειώνεται ότι με απόφαση του δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου, όλα τα σχολεία της Δυτικής Λέσβου σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, για λόγους ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, παραμένουν κλειστά. Ο κ. Βέρρος, σε επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία και ειδικά με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, εξασφάλισε την άμεση παρουσία κλιμακίου της ΔΑΕΦΚ αύριο, Τετάρτη το πρωί, για να καταγραφούν οι ζημιές σε σπίτια.

Ζημιές στο υστεροβυζαντινό γεφύρι της Κρεμαστής

Από την ισχυρή νεροποντή υπέστη ζημιές και το ιστορικό μεταβυζαντινό γεφύρι της Κρεμαστής, ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Λέσβου. Κλιμάκιο ειδικών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου καταγράφει ήδη τις ζημιές του μνημείου.

