Southbreak Academy στα Χανιά

Μια νέα Σχολή Χορού εγκαινιάζεται τις επόμενες ημέρες στα Χανιά.

Ιδρυτές της είναι οι διοργανωτές του Southbreak Jam, δηλαδή 1ου επίσημου διαγωνισμού Breakdance στα Χανιά, και από τους πιο μεγάλους στην Ευρώπη, που πραγματοποιείται με επιτυχία εδώ και δέκα χρόνια.

Οπως λένε οι Μάνος Κατσιαδακης και Ηλέκτρα Ψαράκη, η σχολή: Southbreak Academy θα αποτελεί «το σπίτι των Street Styles στα Χανιά!».

Και οι δύο, εδώ και πολλά χρόνια διδάσκουν Breakdance και HipHop αντίστοιχα, σε μαθητές όλων των ηλικιών. Από το 2017 διοργανώνουν το Southbreak Jam , προσελκύοντας χορευτές απ´όλο το κόσμο κάθε χρόνο.

Η αγάπη τους για τη κουλτούρα του HipHop, του χορού και των μαθητών τους, είναι ο λόγος που δημιούργησαν αυτό το φεστιβάλ και για τον ίδιο λόγο δημιουργούν και τη Southbreak Academy.

Στη σχολή θα διδάσκονται: Breakdance, Hip Hop, Street Choreo, K- Pop Commercial, Contemporary, High heels, Flexibility/ Strength.

«Θέλουμε μέσω της σχολής μας να μεταδώσουμε και να μοιραστούμε την αγάπη μας για το χορό, να εμπνεύσουμε, να διδάξουμε, να προπονήσουμε, να δώσουμε ευκαιρίες, να βοηθήσουμε στο να πετύχει ο καθένας από εσάς τους στόχους και τα όνειρα του, εξελίσσοντας τον εαυτό του σωματικά και ψυχικά. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν, με ανυπομονησία στο νέο, όμορφο, γεμάτο, χορευτικό μας ταξίδι», αναφέρουν.

Η Southbreak Academy βρίσκεται στη Λεωφόρο Καραμανλή (Σούδας) 62 ενώ τα μαθήματα ξεκινάνε την Τετάρτη 10 του μήνα.