menu
24.4 C
Chania
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Southbreak Academy στα Χανιά

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

Μια νέα Σχολή Χορού εγκαινιάζεται τις επόμενες ημέρες στα Χανιά.
Ιδρυτές της είναι οι διοργανωτές του Southbreak Jam, δηλαδή 1ου επίσημου διαγωνισμού Breakdance στα Χανιά, και από τους πιο μεγάλους στην Ευρώπη, που πραγματοποιείται με επιτυχία εδώ και δέκα χρόνια.
Οπως λένε οι Μάνος Κατσιαδακης και Ηλέκτρα Ψαράκη, η σχολή: Southbreak Academy θα αποτελεί «το σπίτι των Street Styles στα Χανιά!».
Και οι δύο, εδώ και πολλά χρόνια διδάσκουν Breakdance και HipHop αντίστοιχα, σε μαθητές όλων των ηλικιών. Από το 2017 διοργανώνουν το Southbreak Jam , προσελκύοντας χορευτές απ´όλο το κόσμο κάθε χρόνο.
Η αγάπη τους για τη κουλτούρα του HipHop, του χορού και των μαθητών τους, είναι ο λόγος που δημιούργησαν αυτό το φεστιβάλ και για τον ίδιο λόγο δημιουργούν και τη Southbreak Academy.
Στη σχολή θα διδάσκονται: Breakdance, Hip Hop, Street Choreo, K- Pop Commercial, Contemporary, High heels, Flexibility/ Strength.
«Θέλουμε μέσω της σχολής μας να μεταδώσουμε και να μοιραστούμε την αγάπη μας για το χορό, να εμπνεύσουμε, να διδάξουμε, να προπονήσουμε, να δώσουμε ευκαιρίες, να βοηθήσουμε στο να πετύχει ο καθένας από εσάς τους στόχους και τα όνειρα του, εξελίσσοντας τον εαυτό του σωματικά και ψυχικά. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν, με ανυπομονησία στο νέο, όμορφο, γεμάτο, χορευτικό μας ταξίδι», αναφέρουν.
Η Southbreak Academy βρίσκεται στη Λεωφόρο Καραμανλή (Σούδας) 62 ενώ τα μαθήματα ξεκινάνε την Τετάρτη 10 του μήνα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum