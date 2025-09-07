«Sono santi»: Πανηγυρικό κλίμα αγιοποίησης στο Βατικανό

“Sono santi – είναι άγιοι”. Σε μια κατάμεστη, γιορτινή Πλατεία του Αγίου Πέτρου με χιλιάδες κόσμου, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ τέλεσε, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σήμερα το πρωί τη λειτουργία αγιοποίησης του Carlo Acoutis και του Pier Giorgio Frassati, δύο σύμβολα άγιου βίου σύμφωνα με την καθολική εκκλησία. Μια λειτουργία η οποία τελέστηκε παρουσία 36 καρδιναλίων, 270 επισκόπων και τουλάχιστον 1700 ιερέων.

Η προσοχή πολλών είναι στραμμένη ειδικότερα στο πρόσωπο του Ακούτις, ένας 15χρονος από το Μιλάνο ο οποίος ήταν μια ιδιοφυΐα της πληροφορικής και πολύ πιστός, πάντα με μέγιστη προσοχή προς του αδύναμους – εξού και ο τίτλος ‘άγιος των Μιλένιαλς’.

Ο Ακούτις έγινε ταχύτατα πρότυπο χριστιανικής ζωής για πολλούς νέους πιστούς, και η καθολική εκκλησία του αναγνώρισε δύο θαύματα. Για τον Ακούτις, ο οποίος απεβίωσε εντός 3 ημερών από λευχαιμία, ο Πάπας Φραγκίσκος είπε πως “ήξερε πώς να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνικές επικοινωνίας για να μεταδώσει το Ευαγγέλιο, να επικοινωνήσει αξίες και ομορφιά.

Σημειωτέον, ήταν ο Πάπας Φραγκίσκος αυτός που ενέκρινε και τις δύο διαδικασίες αγιοποίησης, και ήταν μάλιστα όλα έτοιμα για τα τέλη Απριλίου, αλλά ο θάνατος του Φραγκίσκου τη Δευτέρα του Καθολικού Πάσχα έπεσε σαν κεραυνός στον Καθολικό κόσμο, όπως θυμόμαστε, με αποτέλεσμα η τότε προγραμματισμένη τελετή να αναβληθεί. Σήμερα όμως είναι η καθοριστική ημέρα, παρουσία και του Ιταλού ΠτΔ Σέρτζιο Ματαρέλα, με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ να ολοκληρώνει το έργο του προκατόχου του και να χαιρετά τους πιστούς τονίζονται πως η σημερινή είναι μια πανέμορφη γιορτή.