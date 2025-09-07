menu
27.4 C
Chania
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

«Sono santi»: Πανηγυρικό κλίμα αγιοποίησης στο Βατικανό

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

“Sono santi – είναι άγιοι”. Σε μια κατάμεστη, γιορτινή Πλατεία του Αγίου Πέτρου με χιλιάδες κόσμου, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ τέλεσε, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ,  σήμερα το πρωί τη λειτουργία αγιοποίησης του Carlo Acoutis και του Pier Giorgio Frassati, δύο σύμβολα άγιου βίου σύμφωνα με την καθολική εκκλησία. Μια λειτουργία η οποία τελέστηκε παρουσία 36 καρδιναλίων, 270 επισκόπων και τουλάχιστον 1700 ιερέων.

Η προσοχή πολλών είναι στραμμένη ειδικότερα στο πρόσωπο του Ακούτις, ένας 15χρονος από το Μιλάνο ο οποίος ήταν μια ιδιοφυΐα της πληροφορικής και πολύ πιστός, πάντα με μέγιστη προσοχή προς του αδύναμους – εξού και ο τίτλος ‘άγιος των Μιλένιαλς’.

Ο Ακούτις έγινε ταχύτατα πρότυπο χριστιανικής ζωής για πολλούς νέους πιστούς, και η καθολική εκκλησία του αναγνώρισε δύο θαύματα. Για τον Ακούτις, ο οποίος απεβίωσε εντός 3 ημερών από λευχαιμία, ο Πάπας Φραγκίσκος είπε πως “ήξερε πώς να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνικές επικοινωνίας για να μεταδώσει το Ευαγγέλιο, να επικοινωνήσει αξίες και ομορφιά.
Σημειωτέον, ήταν ο Πάπας Φραγκίσκος αυτός που ενέκρινε και τις δύο διαδικασίες αγιοποίησης, και ήταν μάλιστα όλα έτοιμα για τα τέλη Απριλίου, αλλά ο θάνατος του Φραγκίσκου τη Δευτέρα του Καθολικού Πάσχα έπεσε σαν κεραυνός στον Καθολικό κόσμο, όπως θυμόμαστε, με αποτέλεσμα η τότε προγραμματισμένη τελετή να αναβληθεί. Σήμερα όμως είναι η καθοριστική ημέρα, παρουσία και του Ιταλού ΠτΔ Σέρτζιο Ματαρέλα, με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ να ολοκληρώνει το έργο του προκατόχου του και να χαιρετά τους πιστούς τονίζονται πως η σημερινή είναι μια πανέμορφη γιορτή.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum