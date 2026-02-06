menu
21.4 C
Chania
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Χανίων: Προβληματισμός και ανησυχία για την στελέχωση του τομέα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ανακοίνωση μέσω της οποίας εκφράζει τον «σοβαρό προβληματισμό και έντονη ανησυχία προκαλεί η εξέλιξη της στελέχωσης του ΕΚΑΒ» εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Χανίων.

 

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση «σοβαρό προβληματισμό και έντονη ανησυχία προκαλεί η εξέλιξη της στελέχωσης του ΕΚΑΒ, και ειδικότερα η εικόνα που διαμορφώνεται για την Κρήτη και τον Νομό Χανίων, σε πλήρη αντίθεση με τις δεσμεύσεις της Πολιτείας και τις πραγματικές, τεκμηριωμένες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2025 ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης σε επερώτηση που έγινε στην βουλή, στις 31/03/2025 είχε ανακοινώσει την προκήρυξη 506 θέσεων διασωστών για το ΕΚΑΒ, στο πλαίσιο συνολικά 6.500 προσλήψεων στον τομέα της Υγείας. Ωστόσο, με την προκήρυξη 2Κ/2026, τελικά προβλέπονται μόλις 258 θέσεις για το ΕΚΑΒ πανελλαδικά, αριθμός που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες και ούτε στις εξαγγελίες του υπουργού υγείας.
Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι από αυτές τις 258 θέσεις, μόνο 20 αφορούν συνολικά την Κρήτη. Στον Νομό Χανίων, οι ανάγκες ανέρχονται σε τουλάχιστον 20 διασώστες, εκ των οποίων οι 11 απαιτούνται για τη στελέχωση του Τομέα ΕΚΑΒ Ταυρωνίτη – Κολυμβαρίου. Παρ’ όλα αυτά, η προκήρυξη προβλέπει 4 θέσεις για τον Τομέα Χανίων και 2 θέσεις για τον Τομέα Αποκορώνου – Σφακίων, ενώ δεν προβλέπεται καμία θέση για τον Τομέα Ταυρωνίτη – Κολυμβαρίου. Ως αποτέλεσμα, από τους 27 επικουρικούς συναδέλφους που εργάζονται σήμερα στο ΕΚΑΒ του Νομού Χανίων, μόνο τέσσερις θα έχουν τη δυνατότητα μονιμοποίησης, ενώ στον Τομέα Αποκορώνου – Σφακίων μόνο δύο.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδρυση του Τομέα ΕΚΑΒ Ταυρωνίτη – Κολυμβαρίου είχε αποφασιστεί με ρητή πρόβλεψη να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα λειτουργεί με μετακινήσεις προσωπικού από τον Τομέα Χανίων, με την προοπτική μόνιμης στελέχωσης στην επόμενη προκήρυξη — προοπτική που πλέον δεν υλοποιείται, παρά τις επίμονες προσπάθειες του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων και τη συνδρομή των τοπικών βουλευτών. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει στη συνεχιζόμενη επιβάρυνση του προσωπικού του Τομέα Χανίων, με συσσωρευμένες άδειες και οφειλόμενα ρεπό, προκειμένου να συνεχίσει να καλύπτει τον Τομέα Ταυρωνίτη – Κολυμβαρίου.
Καλούμε το Υπουργείο Υγείας και τη Διοίκηση του ΕΚΑΒ να προχωρήσουν άμεσα σε διορθωτικές κινήσεις, αποκαθιστώντας τις δεσμεύσεις και διασφαλίζοντας την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία όλων των Τομέων του ΕΚΑΒ στον Νομό Χανίων, με το προσωπικό που αναλογεί για κάθε τομέα ΕΚΑΒ»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum