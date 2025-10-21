menu
Σοκαριστικό ατύχημα στην ανάβαση Βραχασίου – Σώος ο Σταματάκης (video)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σοκαριστική είναι η εικόνα από το εμβληματικό Peugeot του Στράτου Σταματάκη, μετά από ατύχημα στην 10η Ανάβαση Βραχασίου.
Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, το αμάξι προσέκρουσε αρχικά στο ανάχωμα στην άκρη του δρόμου για να εκτραπεί, να χτυπήσει στην προστατευτική μπάρα και να περάσει από πάνω της καταλήγοντας στο γκρεμό!

 

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο οδηγός στην προσωπική του σελίδα στο Facebook «φέρω άκρας υγείας μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχα αλλά δεν ισχύει το ίδιο για το αγωνιστικό μας. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή αλλά τα μέτρα προστασίας του αυτοκινήτου χάρη στον κατασκευαστή του Γιωργος Πουλακης λειτούργησαν άψογα. Δεν πρέπει να υπάρχουν “ελαφριές” εκπτώσεις στην ασφάλεια ακριβώς για τέτοιες περιπτώσεις».

Ο ίδιος τονίζει πως «η οργάνωση του Αθλητικός Όμιλος Κρήτης-Αοκρήτης έδρασε αστραπιαία και για την ασφαλή απομάκρυνση μου αλλά και για την ανώδυνη περισυλλογή του αυτοκινήτου και τους ευχαριστούμε».

Ο οδηγός απευθύνει «ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους ήταν δίπλα μας για άλλη μια χρονιά στην προσπάθεια διάδοσης του μηχανοκίνητου αθλητισμού και την συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία».
