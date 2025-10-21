Σοκαριστικό ατύχημα στην ανάβαση Βραχασίου – Σώος ο Σταματάκης (video)

Σοκαριστική είναι η εικόνα από το εμβληματικό Peugeot του Στράτου Σταματάκη, μετά από ατύχημα στην 10η Ανάβαση Βραχασίου.

Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, το αμάξι προσέκρουσε αρχικά στο ανάχωμα στην άκρη του δρόμου για να εκτραπεί, να χτυπήσει στην προστατευτική μπάρα και να περάσει από πάνω της καταλήγοντας στο γκρεμό!

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο οδηγός στην προσωπική του σελίδα στο Facebook «φέρω άκρας υγείας μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχα αλλά δεν ισχύει το ίδιο για το αγωνιστικό μας. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή αλλά τα μέτρα προστασίας του αυτοκινήτου χάρη στον κατασκευαστή του Γιωργος Πουλακης λειτούργησαν άψογα. Δεν πρέπει να υπάρχουν “ελαφριές” εκπτώσεις στην ασφάλεια ακριβώς για τέτοιες περιπτώσεις».