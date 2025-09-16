menu
Σοκαριστική διαδικτυακή επίθεση σε βάρος της Μαράια Αντετοκούνμπο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Μαράια Αντετοκούνμπο κατήγγειλε μέσω Instagram μια σοκαριστική, απειλητική επίθεση που δέχθηκε από χρήστη της πλατφόρμας, λίγες ώρες αφότου επέστρεψε μαζί με την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας από τη Ρίγα. Σε story ανήρτησε το μήνυμα που της εστάλη, ένα μήνυμα που περιείχε ευθεία απειλή κατά της οικογένειάς της και συγκλόνισε το κοινό.

Το μήνυμα που δημοσιοποίησε η Μαράια έγραφε χαρακτηριστικά στα αγγλικά: «Θα σκοτώσουμε ολόκληρη την οικογένειά σου. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας»…

Στην ανάρτησή της η Μαράια καταδίκασε με σκληρή γλώσσα αυτήν την συμπεριφορά, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να την αφήσει να περάσει απαρατήρητη και πως θα αποκαλύψει δημόσια τους αποστολείς αν συνεχίσουν να την προσεγγίζουν ιδιωτικά. Η δημοσιοποίηση του μηνύματος προκάλεσε κύμα συμπαράστασης προς την ίδια και την οικογένειά της από Έλληνες φιλάθλους και επαγγελματίες του αθλητισμού.

Η ανάρτηση της Μαράια Αντετοκούνμπο:

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν σχόλια μίσους και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε! Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα! Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά ΤΕΛΟΣ!».

 

