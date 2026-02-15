Σοκ στο Ηράκλειο από την αδελφοκτονία

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα το βράδυ του Σαββάτου 14-2-2026 στο χωριό Μάρθα του Δήμου Βιάννου, με θύμα έναν 67χρονο άνδρα και δράστη τον 63χρονο αδερφό του.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι δυο άνδρες που διέμεναν το τελευταίο διάστημα μαζί, στο πατρικό τους σπίτι, φέρεται να καβγάδισαν και ο 63χρονος με μαχαίρι τραυμάτισε θανάσιμα τον 67χρονο αδελφό του.

Στο μικρό χωριό του Δήμου Βιάννου επικράτησε αναστάτωση ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που συνέλαβαν τον 63χρονο.