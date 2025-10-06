menu
Σωκ. Φάμελλος για παραίτηση Τσίπρα: Δική μας προτεραιότητα ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Θέση στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα παίρνει με ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Αφού χαρακτηρίζει πολύ σημαντική την σημερινή εξέλιξη της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα σημειώνει: «Τιμώ τον Αλέξη Τσίπρα, τη συνεργασία μας και την ιστορική παρακαταθήκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ». Ωστόσο προσθέτει: «Το κρίσιμο ζήτημα για την κοινωνία είναι να απαλλαγεί το συντομότερο η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της αδικίας.

Μπορεί στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη. Δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι.

Από την πρώτη ημέρα της εκλογής μου έθεσα την ανάγκη μίας προοδευτικής κυβέρνησης, που θα κάνει πράξη την Προοδευτική Ελλάδα.

Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με στόχο και δέσμευση να μείνει το κόμμα όρθιο, με συνέπεια και σοβαρότητα, να αποτινάξει την αναξιοπιστία και να συμβάλλει στην προοδευτική διέξοδο της πατρίδας μας.

Μίλησα με γενναιότητα για την ανάγκη υπέρβασης του κατακερματισμού του προοδευτικού χώρου, για την ανάγκη συνεργασιών, για κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη δεξιά.

Για να γίνει αυτό πράξη απαιτείται ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταλύτης, αλλά και εγγύηση της Προοδευτικής Ελλάδας.

Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση. Αυτή είναι η δική μας προτεραιότητα».

Κλείνοντας επιμένει στην συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων: «Μόνο με συνεργασίες και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, με μία νέα κοινωνική πλειοψηφία, αλλά και με υπερβάσεις θα βγάλουμε τη χώρα και την κοινωνία από το σημερινό τέλμα.

Και αυτές τις πρωτοβουλίες ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τις αναλαμβάνει καθημερινά.

Οι πολίτες της χώρας απαιτούν κοινή δράση, μέσα και έξω από τη Βουλή, σε όλη την Ελλάδα. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς».

