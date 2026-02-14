Σοφία – Μαρία Ξενάκη: «Το καινούριο το φέρνει η ανθρώπινη έμπνευση, όχι η τεχνητή νοημοσύνη»

1 από 2

«Πρέπει να έχουµε την οξυδέρκεια να καταλάβουµε ότι ένα έργο το οποίο παράγεται από την τεχνητή νοηµοσύνη δεν µπορεί να αντικαταστήσει ένα έργο που παράγεται από το ανθρώπινο χέρι. Γιατί υπάρχει µία πολύ σηµαντική διαφορά: η τεχνητή νοηµοσύνη αναπαράγει πράγµατα που έχουν συµβεί, ενώ ο άνθρωπος µπορεί να έχει την έµπνευση να φέρει κάτι καινούργιο στο τραπέζι».

Αυτό επισηµαίνει, µεταξύ άλλων, η Χανιώτισσα εικαστικός, χορεύτρια και περφόρµερ, Σοφία – Μαρία Ξενάκη, µιλώντας στις «∆ιαδροµές», µε αφορµή την νέα έκθεση ζωγραφικής µε τίτλο «Ακουαρέλες» που παρουσιάζει στον πολυχώρο «Πολυτεχνείο» (Χατζηµιχάλη Νταλιάνη 40, Παλιά Πόλη) έως τις 24 Φεβρουαρίου 2026. Μία συζήτηση µαζί της που είχε αφετηρία τη νέα της έκθεση και την αγάπη της για το νερό για να καταλήξει στα µελλοντικά της καλλιτεχνικά σχέδια που πρόκειται να πραγµατοποιήσει στο εξωτερικό.

Πώς προέκυψε αυτή η δουλειά;

Είναι έργα ακουαρέλα σε χαρτί, τοπία – θαλασσογραφίες και είναι µια δουλειά που δουλεύω παράλληλα µε µεγαλύτερα έργα σε καµβά ή εγκαταστάσεις. Πρόκειται για έργα καινούρια αλλά και παλαιότερα τα οποία αποτελούν µια ενότητα µε κοινό στοιχείο το νερό.

Τι σε συγκινεί στο νερό;

Νοµίζω είναι το στοιχείο µου. Η ακουαρέλα µε το νερό νιώθω ότι έχουν κάτι που είναι πολύ κοντά. Η ακουαρέλα είναι ένα υλικό το οποίο είναι αρκετά τεχνικό. Θεωρείται δύσκολο υλικό, γι’ αυτό δεν έχουµε και ιδιαίτερη παράδοση στην ακουαρέλα στην Ελλάδα. Είναι λίγοι καλλιτέχνες που ασχολούνται µε αυτό. Και αυτό που έχει κοινό µε τη θάλασσα, είναι ότι θέλει σεβασµό και θέλει να µπορείς να δεχτείς και το απρόβλεπτο, το τυχαίο, και να το εντάξεις µέσα στο έργο.

Έχεις χρόνια να εκθέσεις έργα σου στα Χανιά. Αισθάνεσαι κάπως διαφορετική αυτή την έκθεση δεδοµένου ότι εκθέτεις στον γενέθλιο τόπο σου;

Είναι πάντα χαρά για µένα να εκθέτω στα Χανιά και να βρίσκοµαι σε ένα περιβάλλον µε δικούς µου ανθρώπους. Μου αρέσει επίσης να δείχνω καινούριες δουλειές πρώτα στα Χανιά και µετά οπουδήποτε αλλού. Αυτή τη φορά είναι ιδιαίτερη χαρά και γιατί είναι το περιβάλλον που παρουσιάζεται η έκθεση πολύ ωραίο και µε τον Σπύρο Ανδρουλάκη που έχει το «Πολυτεχνείο» συνεργαζόµαστε πολύ ωραία κι είναι το κλίµα ζεστό και εγκάρδιο.

Ο κόσµος σε γνωρίζει όχι µόνο ως ζωγράφο αλλά κι ως χορεύτρια και performer. Έχουν µια αντίφαση οι τέχνες µε τις οποίες καταπιάνεσαι: Η ζωγραφική έχει µια στατικότητα, ενώ ο χορός και η performance χαρακτηρίζονται από κίνηση. Από την άλλη, τα εικαστικά έργα είναι µε έναν τρόπο «αθάνατα», ενώ ο χορός συµβαίνει εδώ και τώρα. Πώς ζυγίζονται µέσα σου όλα αυτά;

Εγώ δεν νιώθω την αντίφαση που λες. Νιώθω ότι οι τέχνες αλληλοσυµπληρώνονται. Επίσης, για µένα ο χορός µε τη ζωγραφική δεν είναι και πολύ διαφορετικά πράγµατα. Το παράδοξο στη ζωγραφική µου είναι ότι προσπαθώ πάντα να πιάσω το στοιχείο της κίνησης, όπως πολύ έντονα κάνω και σε αυτή τη δουλειά που παρουσιάζω τώρα. Γενικά, από τα πρώτα χρόνια είχα την διάθεση να κάνω έργα τα οποία κινούνταν, όπως κινητικά γλυπτά και performances, γιατί µε ενδιαφέρει ο συνδυασµός της µιας στιγµής που αποτυπώνει η ζωγραφική και της κίνησης. Άλλωστε, η µια στιγµή εµπεριέχει και το άπειρο, εµπεριέχει το όλο. Εµπεριέχει το παρελθόν, το παρόν, το µέλλον. Αυτό είναι που προσπαθώ να δείξω µε τη ζωγραφική µου. Εποµένως, ο χορός µε τη ζωγραφική για µένα είναι πολύ κοντά.

Έχεις µεγαλώσει σε ένα περιβάλλον καλλιτεχνικό. Οι γονείς σου, Πέτρος Ξενάκης και Αγλαΐα Περράκη, έχουν διανύσει τη δική τους αξιοσηµείωτη πορεία στα εικαστικά. Σε βάραινε καθόλου η «σκιά» τους ή το γεγονός ότι είναι καλλιτέχνες αποτέλεσε ένα προνοµιακό περιβάλλον όπου µπορούσες να µοιραστείς καλλιτεχνικές αγωνίες και σκέψεις;

Το ότι είµαι σε µια οικογένεια που υπάρχει καλλιτεχνικό υπόβαθρο είναι µεγάλο στήριγµα και το ότι µπορώ να µοιραστώ βαθύτερες σκέψεις και αγωνίες ως δηµιουργός µαζί τους είναι για εµένα σηµαντικό. Αγωνίες που µοιράζοµαι όχι µόνο µε τους γονείς µου, αλλά και µε την αδερφή µου, που είναι και αυτή δηµιουργός. Κατά τ’ άλλα, δεν έχω νιώσει τη «σκιά» τους, παρ’ όλο που η σύγκριση είναι µοιραία.

Είναι λογικό αυτό…

Είναι, αλλά οι δουλειές µας δεν έχουν καµία σχέση. Επίσης, τους γονείς µου τους είχα και δασκάλους όταν ήµουν µικρότερη. Είχα τον πατέρα µου καθηγητή µέχρι τα 18 και αργότερα είχα και τη µητέρα µου δασκάλα όταν παρακολούθησα για ένα χρόνο ένα σεµινάριο αγιογραφίας. Οπότε έχω περάσει και σαν µαθήτρια και σαν συνεργάτης µαζί τους.

Οι καλλιτέχνες που επιλέγουν, όπως εσύ, να ζήσουν σε µια επαρχιακή πόλη έχουν περιορισµένες ευκαιρίες σε σχέση µε συναδέλφους τους που ζουν στην Αθήνα;

Το να µένεις σε µια επαρχιακή πόλη έχει θετικά και αρνητικά. Τα Χανιά είναι µια πανέµορφη πόλη και το θετικό είναι ότι δηµιουργώ απερίσπαστη, έχοντας έναν χώρο δίπλα στη θάλασσα, λουσµένο στο φως, και όταν κάνω ένα διάλειµµα µπορώ να ρίξω και µια βουτιά. Αυτά είναι προνόµια που τα έχει δύσκολα ένας άνθρωπος σε ένα µεγάλο αστικό κέντρο. Από την άλλη, οι ευκαιρίες είναι περιορισµένες, παρόλο που στα Χανιά υπάρχει φιλότεχνο αλλά και αγοραστικό κοινό. Οπότε, οι ευκαιρίες είναι µεν λιγότερες, αλλά ταξιδεύω συχνά, εκθέτω σε άλλες πόλεις και το εξωτερικό, κι έχω βρει µια ισορροπία ανάµεσα στο να µπορείς να δηµιουργείς µε ησυχία και να επικοινωνείς τη δουλειά σου στο κοινό.

Καταξίωση τι σηµαίνει για σένα;

∆εν ξέρω να σου απαντήσω, δεν είναι κάτι που µε έχει απασχολήσει ιδιαίτερα. Αυτό που µε απασχολεί είναι το να έχω βήµα, να µπορώ να δείχνω τη δουλειά µου. Επίσης, µε απασχολεί να έχω µια σχετική σταθερότητα. Είναι σηµαντικό ένας καλλιτέχνης να ζει από τη δουλειά του και πρέπει στην Ελλάδα κάπως αυτό να µπει στο λεξιλόγιό µας. Ότι δηλαδή οι καλλιτέχνες δεν είναι χοµπίστες, αλλά σκληρά εργαζόµενοι επαγγελµατίες.

Οι τέχνες και οι καλλιτέχνες έχουν κάτι να φοβηθούν από την εξέλιξη της τεχνητής νοηµοσύνης ή είναι εργαλείο που µπορεί να το αξιοποιήσουν στην τέχνη;

Για µένα είναι ωραίο εργαλείο η τεχνητή νοηµοσύνη και είναι κάτι το οποίο το έχω χρησιµοποιήσει στη δουλειά µου. Όχι στη ζωγραφική, αλλά στη δουλειά που κάνω τα τελευταία χρόνια και συνδυάζει τη ζωγραφική µε την επαυξηµένη πραγµατικότητα. Νιώθω ότι η τεχνητή νοηµοσύνη είναι άλλο ένα βέλος στη φαρέτρα µας κι επειδή µου αρέσει να βρίσκω νέους τρόπους δηµιουργίας και έκφρασης, έχω ενθουσιαστεί. Από εκεί και πέρα, το αν απειλούµαστε σαν επαγγελµατίες, νοµίζω είναι θέµα ηθικής και παιδείας. Πρέπει να έχουµε την οξυδέρκεια να καταλάβουµε ότι ένα έργο το οποίο παράγεται από την τεχνητή νοηµοσύνη δεν µπορεί να αντικαταστήσει ένα έργο που παράγεται από το ανθρώπινο χέρι. Γιατί υπάρχει µία πολύ σηµαντική διαφορά: η τεχνητή νοηµοσύνη αναπαράγει πράγµατα που έχουν συµβεί, ενώ ο άνθρωπος µπορεί να έχει την έµπνευση να φέρει κάτι καινούργιο στο τραπέζι. Εποµένως, πρέπει να µάθουµε να χρησιµοποιούµε την τεχνητή νοηµοσύνη έξυπνα, για να καλύπτει πρακτικές ανάγκες και να εξασφαλίζουµε χρόνο και το χώρο να δηµιουργούµε πιο άνετα.

Είναι απογοητευτική η θέση που επιφυλάσσει η ελληνική πολιτεία στις τέχνες σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Τι δεν πάει καλά και δεν έχουµε καλλιτεχνική παιδεία;

Είναι πολύ θλιβερό αυτό που συµβαίνει µε την παιδεία και την τέχνη. Είναι πολύ θλιβερό που έχουν αφαιρεθεί αυτά τα µαθήµατα από το σχολείο. Είναι ντροπή. Βλέπω ότι συµβαίνει και σε άλλες χώρες σιγά-σιγά και το βρίσκω θλιβερό. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη την τέχνη, όπως έχει ανάγκη και την παιδεία. Και δυστυχώς στην Ελλάδα όχι µόνο δεν υπάρχουν µαθήµατα στα σχολεία, αλλά δεν έχουµε και την κουλτούρα, να βγούµε να πάµε σε ένα µουσείο, σε µια συναυλία, σε µια όπερα. ∆εν ξέρω τι φταίει σε αυτό, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερος χώρος για την τέχνη, γιατί εν τέλει η τέχνη είναι που κάνει τη ζωή µας όµορφη, που δίνει µια ποιότητα στη ζωή µας.

Τι ετοιµάζεις για το επόµενο διάστηµα;

Είναι µια πολύ ωραία χρονιά για εµένα. Πρόσφατα επέστρεψα από το Πακιστάν και το Καράτσι, που είχα λάβει µέρος στο World Culture Festival, ένα παγκόσµιο φεστιβάλ τέχνης. Ήταν µια φοβερή εµπειρία για εµένα και µια εξαιρετική διοργάνωση. Έπειτα πήγα στην Αθήνα πριν από µερικές εβδοµάδες, στο Ζάππειο, σε µια έκθεση για καλλιτεχνικό κόσµηµα που συµµετείχε η αδερφή µου. Εκεί παρουσιάσαµε κι ένα µέρος µιας κοινής σειράς κοσµηµάτων που φτιάχνουµε. Τώρα στα Χανιά, εκθέτω στο «Πολυτεχνείο», ενώ τον Απρίλιο θα συµµετέχω στο World Art Dubai, µια έκθεση που µαζεύονται καλλιτέχνες και γκαλερί από όλο τον κόσµο. Εκεί, θα δείξω µια καινούρια ζωγραφική δουλειά, σε συνεργασία µε τους γονείς µου.

* Ολόκληρη η συνέντευξη στο podcast των «Χανιώτικων νέων» «∆ιαδροµές στην τέχνη».