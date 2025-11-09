Σλοβακία: Σύγκρουση δύο τρένων κοντά στη Μπρατισλάβα

Σύγκρουση δύο τρένων σημειώθηκε στη Σλοβακία και πιο συγκεκριμένα κοντά στην πρωτεύουσα, Μπρατισλάβα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στις 19:31 (20:31 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία δέχθηκε κλήση για σύγκρουση δύο τρένων στη γραμμή Πεζίνκ – Κεντρικός Σταθμός Μπρατισλάβας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις διάσωσης και η αστυνομία, όπως αναφέρει δημοσίευση της αστυνομίας της Μπρατισλάβα στο Facebook.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για θύματα, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αρκετοί τραυματίστηκαν στη σύγκρουση.

