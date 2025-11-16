menu
20.6 C
Chania
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

SL2: Βαριά ήττα στη Σύρο για τα Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Βαριά ήττα με  4-1 στην Ερμούπολη από την Ελλάς Σύρου γνώρισαν τα Χανιά, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League 2 και της πρεμιέρας του Β’ γύρου.

Οι κυριότερες φάσεις του αγώνα

7’ Δυνατό σουτ από τον Ζαφείρη η μπάλα στην συμβολή των δοκών του Αγριμάκη.
9’ Ο Γιάκος συνδυάστηκε με τον Κόλα με τον πρώτο να βγαίνει σε θέση βολής, αλλά ο Αγριμάκης αποκρούει
11’Εξαιρετική ενέργεια του Πανερά από δεξιά, η σέντρα παράλληλα με την εστία, όμως δεν βρίσκεται συμπαίκτης για να την αξιοποιήσει.
13’ Γρήγορη αντεπίθεση για την Ελλάς Σύρου, ο Κόλα βγαίνει τετ α τετ και πλασάρει στην αριστερή γωνία για το 1-0.
16’ Τα Χανιά απειλούν με τον Άοσμαν ο οποίος σουτάρει με τον Γκίνη να πέφτει εντυπωσιακά στην δεξιά γωνία και να διώχνει σε κόρνερ.
16’ Νέα ευκαιριία μετά από κόρνερ από αριστερά, ο Ιωαννίδης με κεφαλιά στέλνει την μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι.
19′ Τεράστια ευκαιρία για τα Χανιά, ο Σπιριντόνοβιτς σουτάρει και ο Γκίνης διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ, πέφτοντας στην αριστερή του γωνία.
23’ Ο Σπιριντόνοβιτς κάνει την κίνηση από αριστερά και στρώνει στον Πανερά, όμως το τελείωμα δεν είναι καλό και η μπάλα περνά πάνω από την εστία.
29’ Από χαμηλή σέντρα του Κόλα στα αριστερά, ο Νίνο πλασάρει μέσα από την περιοχή και κάνει το 2-0.
30’ Διπλή μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάς Σύρου, πρώτα ο Τσιαντούλας σουτάρει και ο Αγριμάκης αποκρούει, στη συνέχεια ο Νίνο από πλεονεκτική θέση στέλνει τη μπάλα άουτ.
31’ Ο Πανεράς σουτάρει από δεξιά εντός περιοχής, αλλά ο Γκίνης πέφτει και με το δεξί του πόδι απομακρύνει σωτήρια.
35’ Ο Ιωαννίδης δοκιμάζει μακρινό σουτ και ο Γκίνης με νέα εντυπωσιακή απόκρουση στη δεξιά γωνία βγάζει σε κόρνερ.
51’ Κάθετη μπαλιά του Ράδου στον Σπιριντόνοβιτς, που βγαίνει μόνος στα αριστερά και πλασάρει στη απέναντι γωνία, μειώνοντας σε 2-1.
62’ Νέα μεγάλη επέμβαση του Γκίνη σε κοντινή κεφαλιά του Ιωαννίδη.
67’ Εκτέλεση φάουλ του Νίνο από πλάγια θέση, η μπάλα περνά πάνω από την εστία του Αγριμάκη.
68’ Κάθετη στην πλάτη της άμυνας των Χανίων, ο Γκέζος μπαίνει στην περιοχή και με ψύχραιμο πλασέ νικά τον Αγριμάκη για το 3-1.
77′ Από μπαλιά Προβιδάκη, ο Λιούμης απέναντι στον Αγριμάκη ο οποίος μπλοκάρει το σουτ του επιθετικού της Ελλάς
82′ Δυνατό σουτ του Λιούμη και 4-1 παρά την προσπάθεια του Αγιμάκη που ακούμπησε την μπάλα αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει στο γκολ

Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης (Αθηνών)
Βοηθοί: Μπύρος (Ευρυτανίας) – Πριόνας (Εύβοιας)
4ος διαιτητής: Μαχαίρας (Αθηνών)

Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Βλάχος, Ζαφείρης, Νάτσος, Τσιαντούλας (64′ Μπάμπης), Γιάκος (84′ Σκόνδρας), Νίνο (73′ Λιούμης), Κόλα (64′ Γκέζος), Βερνάρδος (84′ Ζώνιος)

Χανιά (Σέφκι Κούκι): Αγριμάκης, Τζανακάκης, Ισάλα (46′ Λάμτσε), Πρεβεζιάνος, Φουρλάνος (78′ Ορτιγκόθα), Μεγιάδο (46′ Κουτρουμπής), Πανεράς (46′ Ράδος), Κουτεντάκης (66′ Σημαντηράκης), Σπιριντόνοβιτς, Ιωαννίδης, Άοσμαν

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum