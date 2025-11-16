SL2: Βαριά ήττα στη Σύρο για τα Χανιά

Βαριά ήττα με 4-1 στην Ερμούπολη από την Ελλάς Σύρου γνώρισαν τα Χανιά, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League 2 και της πρεμιέρας του Β’ γύρου.

Οι κυριότερες φάσεις του αγώνα

7’ Δυνατό σουτ από τον Ζαφείρη η μπάλα στην συμβολή των δοκών του Αγριμάκη.

9’ Ο Γιάκος συνδυάστηκε με τον Κόλα με τον πρώτο να βγαίνει σε θέση βολής, αλλά ο Αγριμάκης αποκρούει

11’Εξαιρετική ενέργεια του Πανερά από δεξιά, η σέντρα παράλληλα με την εστία, όμως δεν βρίσκεται συμπαίκτης για να την αξιοποιήσει.

13’ Γρήγορη αντεπίθεση για την Ελλάς Σύρου, ο Κόλα βγαίνει τετ α τετ και πλασάρει στην αριστερή γωνία για το 1-0.

16’ Τα Χανιά απειλούν με τον Άοσμαν ο οποίος σουτάρει με τον Γκίνη να πέφτει εντυπωσιακά στην δεξιά γωνία και να διώχνει σε κόρνερ.

16’ Νέα ευκαιριία μετά από κόρνερ από αριστερά, ο Ιωαννίδης με κεφαλιά στέλνει την μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι.

19′ Τεράστια ευκαιρία για τα Χανιά, ο Σπιριντόνοβιτς σουτάρει και ο Γκίνης διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ, πέφτοντας στην αριστερή του γωνία.

23’ Ο Σπιριντόνοβιτς κάνει την κίνηση από αριστερά και στρώνει στον Πανερά, όμως το τελείωμα δεν είναι καλό και η μπάλα περνά πάνω από την εστία.

29’ Από χαμηλή σέντρα του Κόλα στα αριστερά, ο Νίνο πλασάρει μέσα από την περιοχή και κάνει το 2-0.

30’ Διπλή μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάς Σύρου, πρώτα ο Τσιαντούλας σουτάρει και ο Αγριμάκης αποκρούει, στη συνέχεια ο Νίνο από πλεονεκτική θέση στέλνει τη μπάλα άουτ.

31’ Ο Πανεράς σουτάρει από δεξιά εντός περιοχής, αλλά ο Γκίνης πέφτει και με το δεξί του πόδι απομακρύνει σωτήρια.

35’ Ο Ιωαννίδης δοκιμάζει μακρινό σουτ και ο Γκίνης με νέα εντυπωσιακή απόκρουση στη δεξιά γωνία βγάζει σε κόρνερ.

51’ Κάθετη μπαλιά του Ράδου στον Σπιριντόνοβιτς, που βγαίνει μόνος στα αριστερά και πλασάρει στη απέναντι γωνία, μειώνοντας σε 2-1.

62’ Νέα μεγάλη επέμβαση του Γκίνη σε κοντινή κεφαλιά του Ιωαννίδη.

67’ Εκτέλεση φάουλ του Νίνο από πλάγια θέση, η μπάλα περνά πάνω από την εστία του Αγριμάκη.

68’ Κάθετη στην πλάτη της άμυνας των Χανίων, ο Γκέζος μπαίνει στην περιοχή και με ψύχραιμο πλασέ νικά τον Αγριμάκη για το 3-1.

77′ Από μπαλιά Προβιδάκη, ο Λιούμης απέναντι στον Αγριμάκη ο οποίος μπλοκάρει το σουτ του επιθετικού της Ελλάς

82′ Δυνατό σουτ του Λιούμη και 4-1 παρά την προσπάθεια του Αγιμάκη που ακούμπησε την μπάλα αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει στο γκολ

Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης (Αθηνών)

Βοηθοί: Μπύρος (Ευρυτανίας) – Πριόνας (Εύβοιας)

4ος διαιτητής: Μαχαίρας (Αθηνών)

Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Βλάχος, Ζαφείρης, Νάτσος, Τσιαντούλας (64′ Μπάμπης), Γιάκος (84′ Σκόνδρας), Νίνο (73′ Λιούμης), Κόλα (64′ Γκέζος), Βερνάρδος (84′ Ζώνιος)

Χανιά (Σέφκι Κούκι): Αγριμάκης, Τζανακάκης, Ισάλα (46′ Λάμτσε), Πρεβεζιάνος, Φουρλάνος (78′ Ορτιγκόθα), Μεγιάδο (46′ Κουτρουμπής), Πανεράς (46′ Ράδος), Κουτεντάκης (66′ Σημαντηράκης), Σπιριντόνοβιτς, Ιωαννίδης, Άοσμαν