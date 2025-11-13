SL2: Μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών στα Χανιά από τη ΔΕΑΒ

Κεκλεισμένων των θυρών θα δώσουν τα Χανιά τον επόμενο εντός έδρας αγώνα τους με τη Super League 2, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Β΄. Η κρητική ΠΑΕ τιμωρήθηκε με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής από τη Διαρκή Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας, για περιστατικά που συνέβησαν στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου (8/11) με τον Πανιώνιο. Συγκεκριμένα, η ΔΕΑΒ τιμώρησε τα Χανιά για την πυροδότηση μίας κροτίδας στην εξέδρα και τη ρίψη δύο μπουκαλιών με νερό και ενός πλαστικού καθίσματος προς τον αγωνιστικό χώρο.