Κυριακή, 5 Οκτωβρίου, 2025
Αθλητικά

SL2: Ηττα για τα Χανιά από την Καλλιθέα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Παρά την καλή εμφάνιση των Χανίων,οι γηπεδούχοι γνώρισαν την ήττα με σκορ 1-3 από την Athens Kallithea στα Περιβόλια, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου της Super League 2, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά.

 

Οι κυριότερες φάσεις του αγώνα

9′ Σουτ του Γκολφίνου από πλάγια θέση μέσα από την περιοχή, ο Στογιάνοβιτς σε ετοιμότητα διώχνει μακριά.
22′ Ο Γιοκέ με ατομική προσπάθεια μπαίνει στην περιοχή από αριστερά πλασάρει με το δεξί, αλλά ο Κρέσπι απομακρύνει στερώντας από τα Χανιά το γκολ.
25′ Από το κόρνερ του Άοσμαν, ο Ορτιγκόθα πιάνει δυνατό σουτ με τον Κρέσπι να διώχνει στη γωνία του, αλλά ο Ιωαννίδης που καιροφυλαχτούσε παίρνει το ριμπάουντ και με κοντινό πλασέ κάνει το 1-0
39′ Από τη σέντρα του Σαταριάνο από τα αριστερά, ο Γκολφίνος με σουτ, παρά την προσπάθεια του Στογιάνοβιτς, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα (1-1).
60′ Τεράστια ευκαιρία για τα Χανιά με τον Αοσμαν να πλασάρει άουτ από πλεονεκτική θέση και μετά από πάσα του Ιωαννίδη σε κόντρα επίθεση.
70′ Διαγώνιο σουτ του Ορτιγκόθα, φεύγει άουτ.
77′ Οι φιλοξενούμενοι σκοράρουν με τον Σωτηράκο, αλλά το γκολ ακυρώνεται για επιθετικό φάουλ του σκόρερ πάνω στον Μεγιάδο.
83′ Ο Βασιλόγιαννης σηκώνει την μπάλα, ο Ινσούα την τσιμπάει και την στέλνει στα δίχτυα για το 1-2.
90+1′ Συρτό σουτ του Σπιριντόνοβιτς μπλοκάρει ο Κρέσπι
90+2′ Λάθος στην άμυνα των Χανίων, ο Καντίγιο εκμεταλλεύεται την αδράνεια και σε κενή εστία γράφει το 1-3.

Διαιτητής: Αλιάγας (Δυτικής Αττικής)
Βοηθοί: Σαμοΐλης (Αθηνών) – Μητροφάνης (Αθηνών)
4ος διαιτητής: Αντωνίου (Αχαΐας)

Χανιά (Σταύρος Λαμπράκης): Στογιάνοβιτς, Σερβιλάκης (71′ Μαυρομάτης), Τοπαλίδης, Λάμτσε, Ράδος (64′ Κουτεντάκης), Μεγιάδο, Άοσμαν (71′ Πρεβεζιάνος), Κουτρουμπής (85′ Κωστανάσιος), Ορτιγκόθα, Γιοκέ (64′ Σπιριντόνοβιτς), Ιωαννίδης

Athens Kallithea (Κώστας Μπράτσος): Κρέσπι, Πασαλίδης, Ματίγια, Μαυριάς (64′ Γρίβας), Ινσούα (85′ Προδρομίτης), Γκολφίνος, Μεταξάς, Σαταριάνο (46′ Βασιλόγιαννης), Σωτηράκος, Καντίγιο (90+2′ Γερολέμου), Ντεντάκης (46′ Πανάγου)

