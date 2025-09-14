menu
Αθλητικά

SL2: Ισοπαλία στην πρεμιέρα τα Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με ισοπαλία ξεκίνησε το φετινό ταξίδι στη Super League 2, η ομάδα των Χανίων.

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος τα Χανιά αναδείχθηκαν ισόπαλα 1-1 με την Ελλάς Σύρου στα Περιβόλια παρά το γεγονός πως δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες για γκολ.

Οι κυριότερες φάσεις του αγώνα:

7’ Σέντρα σουτ του Καρίμ η μπάλα σταματάει στο δοκάρι ενώ στη συνέχεια τα σουτ σταμάτησαν στους αμυντικούς
14’ Ο Τσιαντούλας σουτάρει εκτός περιοχής, εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Στογιάνοβιτς
34’ Ο Κουτεντάκης γυρνάει και σουτάρει από τα όρια της περιοχής με την μπάλα να αγγίζει το αριστερό δοκάρι και να καταλήγει άουτ
36’ Ο Πρεβεζιάνος κλέβει την μπάλα, αφήνει στον Ορτιγκόθα ο οποίος με διαγώνιο σουτ κάνει το 1-0.
46′ Οι φιλοξενούμενοι κλέβουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή, με τον Κόλα να πλασάρει εύστοχα τον Στογιάνοβιτς στην έξοδο (1-1)
49′ Διαγώνιο σουτ του Κόλα η μπάλα βρίσκει σε αμυντικό και καταλήγει ελάχιστα δίπλα στο δοκάρι.
50′ Σέντρα Προδυδάκη, κεφαλιά Σταματούλα, άουτ
52′ Σέντρα του Τοπαλίδη από δεξιά, πλασέ του Κουτεντάκη από πλεονεκτική θέση, φεύγει πάνω από τα δοκάρια
63′ Ο Νάτσος βρίσκεται απέναντι στον Στογιάνοβιτς ο οποίος αποκρούσει σωτήρια.
71′ Ο Ιωαννίδης φεύγει μόνος απέναντι στον Γκίνη, αλλά καθυστερεί να πλασάρει κι όταν το κάνει, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Σύρου
76′ Σέντρα Τζανακάκη προβολή Κουτεντάκη, δύσκολα σε κόρνερ ο Γκίνης
77′ Από το κόρνερ ο Τοπαλίδης εξαπολύει δυνατό σουτ εκτός περιοχής με τον Γκίνη να παραχωρεί νέο κόρνερ
85′ Ο Βερνάδος βγαίνει μόνος από πλάγια με τον Στογιάνοβιτς να κλείνει τη γωνία του και να παραχωρεί κόρνερ
90+1′ Από εκτέλεση φάουλ του Τζανακάκη ο Ιωαννίδης πιάνει τη κεφαλιά που φεύγει ελάχιστα άουτ.

Διαιτητής: Ιωάννης Στεργιώτης (Ε.Π.Σ Αθηνών)
Βοηθοί: Αλέξανδρος Βισκαδούρος (Ε.Π.Σ Ηρακλείου)- Εμμανουήλ Μπλαβάκης (Ε.Π.Σ Ηρακλείου)
Τέταρτος: Νικόλαος Μαυραντωνάκης (Ε.Π.Σ Ηρακλείου)

Χανιά (Σελίμ Μπενασούρ): Στογιάνοβιτς, Φουρλάνος, Κουτεντάκης (86′ Σπιριντόνοβιτς), Λάμτσε, Σερβιλάκης (86′ Σημαντηράκης), Καρίμ (59′ Τζανακάκης), Τοπαλίδης, Μεγιάδο, Ιωαννίδης, Ορτιγκόθα (59′ Γιοκέ), Πρεβεζιάνος (75′ Κουτρουμπής)

Στον πάγκο: Αγριμάκης, Κολτσίδας, Πανεράς, Φανουράκης

Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Γκέζος (67′ Ζαφείρης), Σταματούλας, Βλάχος, Τσιαντούλας, Κάλος (46′ Νίνο), Νάτσος, Λιούμης (72′ Μουντρίχας), Γιάκος (86′ Γαρουφαλιάς), Κόλα (72′ Βερνάδος)

