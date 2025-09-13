menu
SL: Σε ουδέτερα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ντεμπούτο Χιμένεθ στον Άρη

Κηφισιά και ΟΦΗ θα στερηθούν τη «δύναμη» της φυσικής έδρας καθώς, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, θα υποδεχθούν Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ σε Πανθεσσαλικό και Λεωφόρο, αντίστοιχα.

Λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα του στη League Phase του UEFA Champions League, με αντίπαλο την Πάφο (17/9, 19:45 – «Γεώργιος Καραϊσκάκης»), ο Ολυμπιακός υποδέχεται στον Πειραιά τον Πανσερραϊκό. Δύο στις δύο νίκες, αμφότερες με σκορ 2-0, για τον Ολυμπιακό, δύο στις δύο ήττες, χωρίς καν να σκοράρει, για τον Πανσερραϊκό, με τον Κριστιάνο Μπάτσι να βρίσκεται ήδη υπό πίεση. Σε πίεση, θεωρητικά, βρίσκεται και ο Αστέρας Τρίπολης. Οι Αρκάδες ακόμη αναζητούν γκολ και βαθμούς, ωστόσο έβγαλαν δύσκολο πρόγραμμα αγωνιζόμενοι σε Πειραιά και Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη υποδέχεται την ΑΕΛ που πήρε τον πρώτο της βαθμό αλλά εμφανίζει δυσκολία στο σκοράρισμα.
Το πιο σπουδαίο, βάσει ονομάτων, παιχνίδι διεξάγεται στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Ο τυπικά γηπεδούχος ΟΦΗ ευελπιστεί να «χτίσει» στη νίκη που πήρε στις Σέρρες. Ο ΠΑΟΚ, όμως, φιλοδοξεί να κάνει το 3×3, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του δύο νίκες, αμφότερες στην Τούμπα και με σκορ 1-0. Μετά το σπουδαίο αποτέλεσμα που πήρε στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό (1-1), ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει ακόμη έναν από το λεγόμενο «Big-5». Αυτή τη φορά φιλοξενεί την ΑΕΚ που δείχνει στιβαρή κι αποτελεσματική υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς, όπως μαρτυρά και το ξεκίνημά της εντός κι εκτός συνόρων.
Στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός περιμένει τον Βόλο. Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη «έσβησε» την εντός έδρας ήττα της πρεμιέρας από τον Ατρόμητο με το «διπλό» στου Χαριλάου ενώ εκείνη του Χουάν Φεράντο, παρά τις δυο καλές εμφανίσεις, ακόμη αναζητεί τα πρώτα της γκολ και τους βαθμούς. Ο φιλόδοξος Ατρόμητος κοντράρεται με τον Άρη στο Περιστέρι, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν για πρώτη φορά τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο τους ενώ στο Πανθεσσαλικό η τυπικά γηπεδούχος Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό, σε μια αναμέτρηση με πολλά γνώριμα πρόσωπα στα επιτελεία (προπονητικά και διοικητικά) των δυο ομάδων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

18:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

20:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Βόλος ΝΠΣ

20:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Άρης

 

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

18:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ

18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, ΑΕ Κηφισιά – Παναθηναϊκός

20:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – ΑΕΚ

21:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

